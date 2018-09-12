Установки Москвы: новый передел границ вокруг РФ и на Балканах

(На фото - президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Чепуриным)

На сербоязычном зеркале кремлевского пропагандистского ресурса "Спутник" на днях было опубликовано интервью с послом России в Сербии Александром Чепуриным, которое вызвало серьезный резонанс на всех Балканах.

И не мудрено - перед нами открытое подстрекательство к переделу границ, унижение национального достоинства целых народов, плохо скрываемое пожелание распада Европейскому Союзу. Но, обо всем по порядку.

В интервью говорится о том, что сербы "искренне радуются успехам России", главными из которых названы Сирия и Крым. Оставим без комментариев такую характеристику, особенно в отношении Сирии, ибо комментарии тут, как говорится в таких случаях, излишни.

Далее, на вопрос журналиста о том, является ли Косово, признанное на данный момент множеством стран мира независимым государством, "сербским Крымом", Чепурин отвечает: "Да, это сербская страна. Колыбель Сербии. Ее святилище. Косово также должно вернуться в правовую и государственную сферу Сербии в соответствии с международным правом. Албанцы называют его государством «Косово». Для сербов это провинция Косово и Метохия, как ее официально называют, в том числе в Конституции Сербии. «Земля засух и монастырей»".

Вернемся к албанцам чуть позже - для этого еще представится возможность. Пока поговорим о "международном праве", которым прикрывается глашатай российской политики на Балканах. Если его еще можно упоминать в контексте претензий Сербии на Косово, о каком международном праве может идти речь применительно к Крыму и параллелях двух ситуаций?

Обосновывая оккупацию Крыма, кремлевский главарь, напротив, ссылался на прецедент Косово как пример самоопределения национального большинства определенной территории инонационального государства. То есть, по логике Путина, если Крым русский, то Косово, подавляющим большинством населения которого являются албанцы, должно быть албанским. Причем, аргумент об исторических правах и историческом первенстве на этой земле (не вдаваясь в рассмотрение этого вопроса по существу) тоже не работает - кого волновали права и историческое первенство в Крыму крымских татар, которые являются там единственным коренным народом, не имеющим больше нигде своей национальной территории?

Конечно, и сам аргумент Путина о Крыме как "русском Косово" не выдерживает никакой критики. Во-первых, потому что Косово не было силой присоединено к Албании, как поступила Россия с Крымом - это отдельное государство, основанное именно на самоопределении местного населения. Во-вторых, потому что его признанию предшествовали несколько десятилетий вооруженного подавления сербской военно-репрессивной машиной местного албанского населения, местами просто откровенный геноцид, побудивший международное сообщество к интервенции. А также много лет попыток уладить вопрос статуса этой территории в ходе переговоров при посредничестве международного сообщества. И только после того, как Белград отверг все эти инициативы, Косово начали признавать в одностороннем порядке.

То есть, в любом случае, как пример Косово не может быть применим для оправдания оккупации Крыма. А оба они никак не могут быть связаны в логическую цепочку "Косово - сербский Крым". Однако дипломат Чепурин игнорирует и элементарную логику, и международное право, и использует эту хлесткую и популярную в кругах сербских реваншистов формулировку, чтобы подогреть соответствующие настроения.

Далее, российский посол переходит к откровенной дискредитации Косово. "Сегодня Косово, возможно, является самой бедной и наиболее дискриминационной частью южной Европы. Наркотики, контрабанда, крупнейшая американская база Бондстил, оружие, беженцы. Один бежит или терпит неудачу, а другие получают прибыль", - говорит он.

Знакомая риторика - подобное уже использовалось для демонизации, например, Чеченской Республики Ичкерия и подготовки общественного мнения к военной интервенции в нее. Только хотелось бы поинтересоваться у господина посла - а как обстоят дела в "процветающих" под крылом России ДНР и ЛНР или Южной Осетии и Абхазии?

Как видно по приведенной выше цитате, Чепурин открыто подстрекает сербов к силовому возвращению всего Косово - и именно в таком контексте его слова были преподнесены теми сербскими реваншистами, которые отвергают любой компромисс по этому вопросу. Вместе с тем, по ходу интервью он "милостиво" соглашается признать от имени России "компромисс", который могли бы достичь Сербия и Косово, объясняя сербам, непременного возвращения каких территорий они должны добиваться. То есть, российский посол в данном случае выступает как неприкрытый сербский националист, а не представитель иностранного, нейтрального государства.

Впрочем, дальше Чепурин, признается,чем обусловлена его позиция: "У русских и сербов много общего. Это самая большая нация на Балканах, и это разделенная нация. Сербы были ядром Югославии. Этнические сербы живут как в Сербии, так и вокруг их границ: в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская), Черногории, Хорватии, Македонии, Словении. Югославия, которая распалась в 1991 году, по-своему повторила судьбу Советского Союза".

Не будем напоминать о том, что в России, конституция которой говорит о неком "многонациональном народе" как источнике ее власти, живут не только русские, но и другие народы, в частности, мусульманские, которые могли бы заявить о схожести своего положения с положением албанцев или боснийцев в бывшей Югославии. Это бессмысленно - важно понять, что на мусульман России давно и демонстративно плевать хотели и в ее МИДе, и в других руководящих органах власти, по мнению которых, эти "басурмане" никто и звать их никак.

Интересно другое - Чепурин использует риторику о "разделенном народе", на основании которой вслед за Украиной претензии Москвы могут быть заявлены на территории других государств, где компактно проживают русские - северных районов в Казахстане, Нарвы в Эстонии. А там уже можно вспомнить о том, что Путин неоднократно называл русских и украинцев "одним народом", что с таким же и даже большим успехом может быть применено к беларусам. То есть, мы видим, что и риторика, и видение российского МИД четко заточены на новый передел границ, а значит, и новые войны.

Но если в самой России на официальном уровне пока не особо откровенничают с такой риторикой, то в подстрекаемом из Москвы Белграде она звучит уже вовсю. Так, в начале сентября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил буквально следующее: "Для нас вопрос Республики Сербской и сербского народа в Боснии и Герцеговине является вопросом национального значения номер один. Мы рассматриваем его как очень важный национальный вопрос, более важный, чем второй вопрос, о котором мы постоянно говорим, что это сердце Сербии, что это основа некой небесной Сербии" (т.е. Косово - ГИ).

То есть, если для "разделенного народа" Косово это "сердце", то оккупированные и вычищенные в ходе войны от мусульман территории Боснии, названные "Республикой Сербской", являются для него еще более важными. И, по логике Чепурина, если Сербии должно принадлежать Косово как ее "сердце", то тем более, ей должна принадлежать и т.н. Республика Сербская. Тем более, что об этом день и ночь говорит ее президент и частый гость Кремля Милорад Додик, заявляющий, что в этом столетии Сербия и Республика Сербская должны объединиться в одном государстве.

Хорошо известно, что главным противовесом этим попыткам передела границ, а значит почти гарантировано новым войнам, является вступление балканских государств в ЕС и НАТО. Черногории, которой московская пятая колонна всеми силами пыталась в этом помешать, удалось вступить в НАТО и встать на путь вступления в ЕС. Хорватия уже и в ЕС, и в НАТО. Македония также стремится вступить и туда, и туда. Для Боснии и Герцеговины вступление в обе эти организации является стратегической целью, хотя изнутри этому всячески будут мешать сепаратисты из т.н. Республики Сербской, так как это покончило бы с их планами отторгнуть почти половину территории БиГ и присоединить ее к Сербии.

На самом деле, вступление в ЕС и НАТО отвечало бы интересам и самой Сербии: инвестиции, рынки, направления эмиграции - все это давно связывает сербов, особенно их молодежь, с западной Европой. России ничего предложить этой стране кроме бредовых пан-православных идей и новых военных авантюр, страдать от которых будут, в том числе, и сербы. Однако как видно по интервью Чепурина, перспектива вступления Сербии и в ЕС, и особенно в НАТО, Москву совершенно не устраивает. Вот что он по этому поводу говорит: "Но что это за ЕС? Сербы категорически не хотят, чтобы вступление в ЕС ухудшило отношения с Россией. Они не убеждены, что ЕС выживет и такие сомнения растут. Кроме того, сербы категорически против вступления в НАТО. И проблема Косово остается. Давление американцев растет, но Белград не намерен капитулировать перед Западом. Тут больше вопросов, чем ответов. Запад использует ЕС как «морковку», чтобы заставить Белград пойти на уступки".

Но если Запад использует ЕС как "морковку", чтобы предотвратить войну, то Москва явно использует свою "морковку" в виде разжигания великосербских апетитов с прямо противоположными целями.