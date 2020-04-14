Спасение нерядового Хафтара или кто быстрее сломается в Ливии

Успехи сил международно признанного Правительства Национального Спасения Ливии (ПНС), поддерживаемого Турцией (https://golosislama.com/news.php?id=38395), стали их эффектным реваншем за поражение в Сирте в начале этого года (https://golosislama.com/news.php?id=37846).

Эти события подтвердили высказанную нами недавно мысль - в затяжной конкуренции в регионе Москвы и Анкары на последнюю будет играть география, позволяющая Турции дешевле и быстрее перебрасывать людей и технику в прилегающие к ней и отдаленные от России страны (https://golosislama.com/news.php?id=38300).

Вместе с тем, надо понимать, что как потеря Сирта не была окончательным поражением сил ПНС, так и потеря мятежниками Хафтара, за которыми стоят ОАЭ и путинская Россия, стратегически важных территорий побережья и пограничья с Тунисом, не означает конца их игры. Можно не сомневаться, что эти и другие выступающие с ними заодно страны сделают все от них зависящее, чтобы не только спасти от полного разгрома Хафтара, но и помочь ему взять реванш.

Так, эмиратские дроны сегодня ответили на поражение на полях сражения ожесточенными бомбардировками столицы страны и ставки ее законного правительства Триполи, в ходе которых погибли 8 человек. Прохафтаровские ресурсы также сообщили, что мятежники отправили своих пилотов к асадитскому режиму в Сирии для обучения на авиабазе ад-Думайр.

Также сообщается, что российские интервенты в Сирии в настоящий момент организуют набор группы из 350 бывших повстанцев Южного фронта ССА, перешедших на сторону режима, для их переброски на сторону Хафтара в Ливию. Это, видимо, свидетельствует о том, что собственные силы ЧВК "Вагнер" в Ливии в условиях экономического кризиса близки к исчерпанию, в связи с чем Кремль пытается затыкать дыры сомнительным с точки зрения мотивации и боевой подготовки контингентом.

На данный момент турецким военными советникам, специалистам и беспилотникам удалось перехватить инициативу в Ливии, в связи с чем можно предположить, что они предпримут попытку развить ее и дальше, дабы не позволить мятежникам и их покровителям восстановиться и нанести контрудар.

Однако пользоваться этим моментом надо сейчас. Ведь чем дальше, тем больше сама Турция начинается сталкиваться с последствиями пандемии коронавируса, противостояние которой требует и будет требовать значительных финансовых ресурсов. И точно так же как на фоне ухудшения экономической ситуации в России все больше россиян недоумевают в связи с тратами на военные авантюры за пределами страны, так и в Турции все сильнее будут звучать голоса тех, кто требует прекратить финансировать дорогостоящие зарубежные военные миссии.