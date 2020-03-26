Щелчок по носу Хафтару. Экономика и география против Кремля и за Турцию

Турецкие боевые летательные дроны в очередной раз продемонстрировали свою эффективность - на этот раз в Ливии, на службе ее международно признанному Правительству Национального Согласия (ПНС).

После массированных и эффективных ударов турецких беспилотников по хафтаровским мятежникам, захватившим авиабазу Аль-Ватайя, силы ПНС перешли в наступление и нанесли врагу значительный ущерб. Сведения о контроле за базой в данный момент разнятся, однако, в любом случае правительственной армии удалось провести эффектную атаку с уничтожением немалого количества техники и живой силы противника, что стало ответом на неоднократные провокации и нарушение перемирия хафтаровцами.

При этом ни для кого не секрет, что хафтаровцев активно поддерживает российская ЧВК Вагнер. Снабжение российских группировок как в Сирии, так и в Ливии завязано на черноморско-средиземноморскую группировку ВМФ и ВКС РФ, а она в эти дни понесла дополнительные потери, причем, не от действий противника, а от износа и неисправности своей техники.

Так, в Краснодарском крае потерпел крушение самолет L-39, пилот которого погиб, а в Черном море рухнул Су-27. Два самолета в один день в результате небоевых потерь - это красочная иллюстрация того, в каком состоянии реально находятся вооруженные силы страны, претендующей на роль средиземноморской державы.

Вообще же, надо понимать, что в свете огромных вызовов для экономики, порождаемых пандемией коронавируса, что сирийская, что ливийская кампании становятся еще более тяжким бременем как для Турции, так и для России. Но на Турцию в данной ситуации банально работает география и логистика - оперировать в Сирии и Ливии для нее все равно, что для России - в Крыму и Донбассе. И наоборот, воевать в Ливии для России это как если бы Турция посылала свои ЧВК воевать на Донбасс - затея и дорогая, и стратегически бесперспективная.

Поэтому можно ожидать, что вместе с географией экономический кризис и пандемия коронавируса будут все больше воздействовать на ход этого геополитического противостояния.