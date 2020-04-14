Ливия: Триполи захватило у боевиков Хафтара три важных прибрежных города

Международно признанное правительство национального согласия Ливии заявило, что его войска захватили контроль над тремя стратегическими прибрежными городами, расположенными между столицей, Триполи, и границей Туниса, после изгнания сил, лояльных мятежному командиру Халифе Хафтару.

«Наши силы взяли под свой контроль Сурман и Сабрату и преследуют [силы Хафтара]», - сказал в своем заявлении в понедельник представитель правительства национального согласия (ПНС) Мухаммад Гнуну.

Позже в тот же день силы ПНС вновь захватили город аль-Аджайлат, расположенный примерно в 90 км к западу от Триполи.

В понедельник силы ПНС опубликовали в Facebook фотографии ракетных установок «Град», 10 танков и бронированных машин, которые были захвачены в городах, контролируемых боевиками Хафтара.

Мухаммад аль-Гаммуди, командующий силами ПНС на земле, сказал, что Сурман и Сабрата были захвачены после «шести часов боев с воздушным прикрытием».

Силы Хафтара, так называя Ливийская национальная армия, пока что не комментируют последние события.

Между тем, представители ПНС сообщают, что захватив Сабрату и Сурман, они могут легко взять под контроль все побережье и шоссе, соединяющее Триполи с тунисской границей. Теперь они имеют возможность соединиться с бойцами-амазигами (берберами) в городе Зувара и могут двинуться на авиабазу аль-Ватия, стратегический аэродром и оплот Хафтара к юго-западу от столицы.

Ранее в понедельник полковник Мухаммад Кануну заявил, что средства противовоздушной обороны ПНС перехватили самолеты Хафтара в районе Абу-Храина, и сбили два самолета Wing Loong китайского производства и один российский вертолет Ми-35.

Al-Jazeera со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате столкновений погибли девять солдат из сил ПНС и более 30 бойцов, верных Хафтару, в том числе ряд суданских и чадских боевиков.

Источники добавили, что силы ПНС использовали беспилотники, предоставленные Турцией. Контроль над небом Ливии существенно сместился в пользу ПНС, благодаря турецкой военной помощи.