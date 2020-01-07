Ливия: силы Халифы Хафтара захватили Сирт

Ливийские боевики, лояльные мятежному генералу Халифе Хафтару, захватили город Сирт, бывший оплот группировки ИГИЛ* и родной город бывшего диктатора Муаммара Каддафи.

«Сирт был полностью освобожден ... от террористических группировок», - заявил по телевидению Ахмад аль-Масмари, представитель сил Хафтара, после операции, которая длилась всего несколько часов.

После того, как Хафтар не смог совершить прорыв в своем кровавом нападении на ливийскую столицу, его силы теперь переключили свое внимание на город Сирт.

В понедельник силы Хафара заявили, что захватили аэропорт Сирта и направились в город.

«[ЛНА] неуклонно продвигается к сердцу Сирта» после захвата контроля над аэропортом Гардабия на окраине города, сообщали социальные сети хафтаровцев в понедельник.

Сообщается, что Сирт был сдан без боя бойцами 604-го батальона, которых с боевиками ЛНА объединяет приверженность мадхализму. Видя, что город не удержать, бойцы из Мисураты предпочли отступить, чтобы защитить свой город.

Однако, по словам экспертов, еще одним фактором, который помог падению Сирта, может быть турецкий фактор. Далеко не все ливийцы, даже сторонники ПНС, поддерживают вмешательство Турции в ливийскую гражданскую войну. И риторика Хафтара, который воззвал к националистическим чувствам ливийцев, вполне могла также сыгрнать свою важную роль.

Эксперты также отмечают, что Сирт это стратегический город, потому что он находится очень близко от нефтяных месторождений и нефтяных портов в центральной части Ливии и на побережье.

Сирт может стать важным приобретением для Хафтара, который с апреля ведет военное наступление на Триполи, где находится ПНС.

ПНС изначально опровергало слухи о падении Сирта, однако при этом выслало дополнительные силы, чтобы город отбить обратно.

Между тем президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие солдаты будут в Ливии не для того, чтобы сражаться, а чтобы «поддержать законное правительство и избежать гуманитарной трагедии».

«Дежурство наших солдат - это координация. Они будут развивать там операционный центр. Наши солдаты постепенно идут прямо сейчас».

Премьер-министр ПНС Файез аль-Саррадж возглавил делегацию, которая должна встретиться с должностными лицами МИД Турции в Алжире, чтобы «обсудить пути разрешения сложной ситуации» в Ливии.

Ожидается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу присоединится к встрече в течение следующих двух дней.

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