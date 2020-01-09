Война откладывается. Надолго ли?

Итак, большой войны между США и Ираном, которую многие ждали, не случилось.

Как мы вчера и писали, на фоне суровых угроз в адрес США на деле Тегеран ограничился в основном убийством самих иранцев (https://golosislama.com/news.php?id=37859). Дональд Трамп, унизив Тегеран заявлением о том, что заранее знал об ударе по американской базе в результате чего никто не пострадал, дал понять, что войну начинать не будет, а будет еще больше душить хомейнистский режим санкциями (https://golosislama.com/news.php?id=37863). В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Иран соразмерно отомстил за убийство Сулеймани и не будет совершать новых атак, если американцы не ответят на его пиар-удар по их базе.

Большой войны удалось избежать, но стоит ли расслабляться? Один из ведущих украинских аналитиков Юрий Романенко сравнил эти события с Агадирским кризисом 1911 года, когда немецкая канонерка "Пантера" зашла в марокканский порт, из-за чего чуть не началась война между Германией и Францией. Тогда ее удалось избежать, но через три года все равно началась Первая мировая война, потому что противоречия между ее участниками были объективны и неразрешимы.

Примерно о том же в своей редакторской колонке пишет главред близкого к Реджепу Тайипу Эрдогану турецкого издания "Ени Шафак" Ибрагим Карагюль. Он считает, что стороны на полном пару мчатся к будущей и неизбежной войне, причем, этими сторонами являются не Иран и США, а Иран и Арабская коалиция, прежде всего, в лице Саудовской Аравии и ОАЭ.

Действительно, если смотреть на вещи трезво, США просто не нужна война с Ираном, что недвусмысленно и дал понять Трамп. Фактически, начиная с Барака Обамы Америка постепенно уходит с Ближнего Востока (и не только) с той лишь разницей, что в ней существуют разные взгляды на то, как это надо делать. Если Обама вольно или невольно начал передавать Ирану роль регионального гегемона, то Трамп проводит политику тех, кто считает, что позволять этого нельзя.

Однако из этого вовсе не следует, что Америка будет защищать Саудовскую Аравию и ОАЭ от Ирана и будет воевать против него за них. Напротив, не надо забывать, что во время своей предвыборной кампании Трамп нападал на Саудовскую Аравию примерно так же, как на Иран. Сам же он по взглядам, как он открыто заявил, является американским националистом, которого интересует только благополучие американцев, рост американской экономики, сокращение ненужных для нее расходов, а не какие-то равно неприятные ему страны и народы. Поэтому наиболее вероятным сценарием является то, что рано или поздно Вашингтон попытается столкнуть Иран с арабскими режимами, так чтобы подорвать первый, не особо заботясь о том, что будет со вторыми.

Как пишет Карагюль, к сожалению, оба потенциальных участника этой опустошительной войны приняли отведенные им роли. Тегеранский режим понимает, что в условиях удушения санкциями и регионального сопротивления его планам в мирных условиях выжить у него шансов нет, так как его просто удушат и раскачают - извне и изнутри. Режимы же КСА и ОАЭ, видимо, поверили в то, что Вашингтон их не бросит в беде, причем, до такой степени, что позволяют себе роскошь идти на конфронтацию не только с шиитским Ираном, но и с суннитскими Катаром и Турцией.

Для последней же, как это вытекает из статьи Карагюля, важно не дать вовлечь себя в эту войну. Цинично рассуждая, в таком случае Турция могла бы даже стать выгодоприобретателем от нее на фоне обрушения и ослабления конкурирующих полюсов силы. Могла бы - если ее саму не втянут в не менее опасный конфликт из-за нарастающих противоречий в Средиземноморье (https://golosislama.com/news.php?id=36804).

Развивая эту мысль, можно сказать, что с точки зрения цивилизационных перспектив Исламского мира ни хомейнистский, ни бензоколоночно-королевские режимы Арабистана будет не жалко - в отличие от миллионов простых мусульман, которые станут жертвами их глупости и амбиций и их стран, которые могут провалиться в каменный век. Как мы писали ранее, гипотетически у Исламского мира сегодня просматривается не арабская и не персидская альтернатива - связка Турции, Пакистана и Малайзии (https://golosislama.com/news.php?id=36933). Но кто сказал, что с каждой из этих стран нельзя сделать того же? О рисках для Турции уже говорилось, Пакистан можно нейтрализовать через войну с Индией или внутренний хаос, а без них маленькая Малайзия мало на что способна.

Так что, ситуация складывается крайне тревожная. И сейчас она еще находится на том этапе, когда можно отложить в сторону заряженное оружие и приступить к переговорам как альтернативе взаимному уничтожению. Ну а тем, кто не особо верит в возможность этого, готовиться к вызовам большой войны и новому миру, который в ней родится.