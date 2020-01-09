Речь Дональда Трампа: войны не будет, но Иран ждет усиление санкций

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ракетные удары Ирана по базам в Ираке не повредили никаким американским солдатам, размещенным там, а ущерб был минимальным. По его словам, Тегеран хотел деэскалации противостояния.

Иран, по-видимому, "уступает", заявил Трамп в Белом доме на фоне усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном из-за убийства американцами иранского военного командира Кассема Сулеймани в Ираке на прошлой неделе.

Трамп объявил, что США немедленно введут новые "мощные" санкции, пока "Иран не изменит свое поведение".

Это обращение к нации стало первым телевизионным замечанием Трампа с тех пор, как Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракским базам, где размещались войска США. Трамп также сказал, что иракских жертв тоже не было.

«Однако тот факт, что у нас есть эти великолепные вооруженные силы и оборудование, не означает, что мы должны его использовать. Мы не хотим его использовать. Американская сила, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором», - сказал Трамп в своей речи. Это прозвучало заметно иначе, чем его первоначальные твиты после убийства Сулеймани, в которых он пригрозил «нанести ответный удар», если Иран нападет на какого-либо гражданина или имущество США.

Иран заявил, что нападения в среду на иракскую базу в Эрбиле и базу Айн-Асад в западном Ираке были местью за убийство Сулеймани. Он предостерег США от ответных ударов.

В целом почти все аналитики отмечают, что обращение Трампа было весьма взвешенным и сбалансированным. Трамп явно не хочет войны, вместо этого повышая ставки перед возможными переговорами с Ираном о заключении новой сделки. Однако он весьма твердо дал понять, что от Ирана требуется «хорошее поведение», что включает в себя отказ от ядерной программы, отказ от поддержки терроризма и отказ от дестабилизации региона.

Помимо этого Трамп также настаивает на более активном участии НАТО в делах региона. Интересным было и заявление о том, что США хотят «процветания» Ирана.

Ну и очень важный элемент в речи Трампа, несущий в себе элементы угрозы — заявление о том что США полностью отвязались от Залива и его нефти, потому они не боятся дестабилизации нефтяных поставок на мировой рынок. От этого могут вздрогнуть не только Иран, но даже самые верные союзники США в регионе.