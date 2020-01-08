Жертвы кровавому культу

Дьявольскому культу Касима Сулеймани продолжают приноситься кровавые жертвы и после его смерти. Причем, что символично, в основном жертвы самих же иранцев, а отнюдь не американцев, которых тегеранский режим обещал умыть кровью за гибель своего идола.

Впрочем, американцев тегеранский режим все же убивает, и даже сотнями. Но только в своей, параллельной реальности, в которую он погружает 80 миллионов подвластных ему и отрезанных от мира иранцев.

Так, несмотря на то, что не только американское, но и иракское командование заявило, что иранский удар по американской военной базе в Ираке не повлек за собой жертв американцев, иранское телевидение взахлеб рассказывает своим принимателям лапши на уши про трупы сотен американцев, которые поплатились за смерть великого генерала (сейчас уже остановились на 86).

Но в отличие от врагов Сулеймани, которые пока поплатились за его смерть только в воображаемой реальности, десятки его почитателей по-настоящему лишились из-за его смерти своих жизней. Сегодня мы сообщили самое осторожное число жертв, принесенных этому культу на его похоронах - 56 погибших (https://golosislama.com/news.php?id=37853). Но вообще-то цифра может существенно возрасти, и потому что свыше 200 задавленных и затопленных безумцев попали в больницы, и потому что неофициальные источники говорят о сотнях погибших.

Еще 177 человек, включая 82-х иранцев (остальные - граждане Канады, Украины и других стран) погибли сегодня в результате крушения самолета Boeing 737-800, принадлежащего "Международным Авиалиниям Украины" (https://golosislama.com/news.php?id=37856).

Можно ли считать крушение самолета на фоне происходящих событий случайным совпадением? Тегеран пытается представить дело так, заявляя, что самолет рухнул то ли из-за неисправности двигателя, то ли из-за ошибки летчика. Меж тем, издание Al-Hadath сообщило о том, что самолет по ошибке сбили иранские ПВО, приняв его за американский. В первоначальном заявлении МИД Украины о причинах катастрофы эта версия отметалась и говорилось об исключительно технических причинах произошедшего, которые еще надо выяснить. Однако впоследствии с сайта украинского МИДа исчезло это заявление и появилось новое, в котором преднамеренное уничтожение самолета уже не исключается, а просто говорится о том, что причины его падения предстоит выяснять...

Как бы то ни было, за смерть Сулеймани, руки которого были по локоть в крови, пока поплатились в основном сами же иранцы. Что до американцев, большинство экспертов, даже из числа относительно вменяемых российских пропагандистов, издевательски комментирует обстрел иранцами американской базы, считая его шоу на потеху иранским массам, значительная часть которых требует от своего режима отомстить за убийство человека, которого он сам же превратил в культ.

Сколько еще крови потребует этот культ уже после своей смерти, остается только гадать.