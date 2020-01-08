На похоронах Касима Сулеймани задавлены насмерть десятки человек

По меньшей мере 56 человек были задавлены насмерть в юго-восточном иранском городе Керман во время траурной процессии, приуроченной к похоронам Касима Сулеймани, убитого в результате воздушного налета США.

Государственное телевидение Ирана заявило, что по меньшей мере 56 человек погибли и более 200 получили ранения в давке.

Ранее глава аварийных служб страны Пирхоссейн Кооливанд заявил государственному телевидению, что «190 человек получили ранения» из-за «переполненности».

Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, добавил он.

Первые видео, размещенные в Интернете, показали, что люди безжизненно лежат на дороге, в то время как другие кричат ​​и пытаются им помочь.

Сотни тысяч людей собрались в Кермане на похороны Сулеймани, который был убит в пятницу возле аэропорта Багдада.

Завернутые в плащаницу останки Сулеймани спустили в землю в Кермане незадолго до 6 утра в среду. Скорбящие на могиле оплакивали.

Похороны во вторник прошли после нескольких дней шествий, которые собрали огромные толпы на улицах Ахваза на юго-западе Ирана, затем Мешхеда на северо-востоке, и наконец столицы Тегерана и священного для шиитов города Кум.

Процессия в Тегеране в понедельник собрала более миллиона человек в столице Ирана.

СМИ сообщают, что многие из тех, кто не смог присутствовать на предыдущих собраниях, пробились к финальной процессии в Кермане. Плохая организация всего мероприятия привела к тому, что люди были задавлены в узких проходах.

Гибель немалого количества людей на похоронах заставила наблюдателей горько пошутить о том, что Сулеймани продолжает убивать людей даже после своей смерти.