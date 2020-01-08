Около Тегерана потерпел крушение украинский самолет - выживших нет

Похоже, что все последние дни едва начавшего года можно уже смело называть «днями Ирана». И этот вовсе не комплимент в сторону самого Ирана, так как большинство новостей, связанных с этой страной, вряд ли можно назвать позитивными. Особенно для самого Ирана.

Сегодняшний день отметился крупной авиакатастрофой. Украинский авиалайнер с 176 пассажирами и экипажем на борту потерпел крушение возле Тегеранского международного аэропорта имени Хомейни рано в среду.

Государственное телевидение Ирана заявило, что все находившиеся на борту, большинство из которых иранцы, погибли.

Согласно иранским СМИ, самолет Boeing 737-800 разбился недалеко от Парада, пригорода к юго-западу от столицы Тегерана, вскоре после взлета.

Самолет вылетел из международного аэропорта Хомейни, когда загорелся один из его двигателей, заявил представитель министерства дорожного транспорта и транспорта Ирана Кассем Биниаз.

По словам Биниаза, пилот потерял контроль над самолетом, в результате чего он упал на землю, сообщает государственное агентство IRNA.

Фотографии, размещенные в социальных сетях, также показывают, что выживших нет. Ранее сообщалось, что на борту самолета находилось 180 человек.

Журналисты Associated Press, которые попали на место крушения, увидели широкое поле обломков, разбросанных по сельскохозяйственным угодьям. Тела пассажиров лежали среди разрушенных частей самолета. Спасатели в масках перекрикивались через шум парящих вертолетов во время их работы.

По данным трекера Flighradar24, рейс 752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» должен был вылететь в 5:15 по времени Тегерана (01:45 по Гринвичу) в украинскую столицу Киев.

Однако вылет был задержан почти на час, так что он вылетел в 6:12 утра.

Видео, опубликованное иранским информационным агентством ISNA, показало слабое свечение, мерцающее в темноте незадолго до того, как был замечен огромный огненный шар.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр страны Алексей Гончарук подтвердил число жертв.

Сотрудники киевского аэропорта Борисполь, куда направлялся самолет, сообщили агентству Associated Press, что пассажирами этого рейса обычно являются иранские студенты, возвращающиеся в Украину после зимних каникул.

В заявлении Boeing говорится, что он «знает о сообщениях СМИ» об инциденте и что он «собирает больше информации».

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как Иран нанес ответный удар по двум военным базам США в Ираке. Это дало основание некоторым ресурсам связать два события и даже сообщить о том, что самолет был сбит иранской ракетой. Однако, никаких подтверждений этому пока нет.

Boeing 737-800 - это обычный одномоторный двухдвигательный реактивный самолет, используемый для полетов на короткие и средние расстояния. Тысячи таких самолетов используются авиакомпаниями по всему миру.

Между тем, в пресс-службе «Международных авиалиний Украины» заявили, что авиакомпания приостанавливает полеты в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании отметили, что «Боинг», потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.