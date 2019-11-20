Екатеринбург могут "очистить" от всех мечетей

Почти год назад мы писали о явно двойных стандартах по отношению к РПЦ и Исламу со стороны сил, хозяйничающих на Урале (https://golosislama.com/news.php?id=35955). Увы, с тех пор ситуация стала только хуже.

Так, мечеть "Нур Усман" в Екатеринбурге, нападки на которую мы также освещали (https://golosislama.com/news.php?id=34607), в конце концов была снесена. С фабулой этого дела читатели могут ознакомиться по ссылке выше, но если кратко, суть в том, что участок земли, предоставленный мусульманам под мечеть в "проклятые девяностые", в итоге отобрали в "скрепные десятые", когда на дворе не "дикая демократия", а путинские "порядок и традиционные ценности". Формально взамен отобранного участка в центре города мусульманам выделили новый - у железнодорожных путей на окраинах, но есть веские основания считать, что мечеть построить не дадут и там. И вот почему.

Скажем, мечеть имени Абу Ханифы на ул. Репина 42а находится в помещении, законность владения которым мусульманской общине удалось отстоять в ряде судебных тяжб. Однако, проиграв суды, власти решили пойти другим путем - выписывания огромных штрафов, за то, что де она стоит на земле, которая «относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешенное использование – «под здание кинотеатра». И это при том, что этот бывший кинотеатр под мечети передали сами же власти - так же, как ранее они передали под нее участок, отобранный у общины "Нур Усман". Поэтому сейчас общине приходится собирать 500 000 рублей на выплату штрафа, но совершенно очевидно, что так как основание для его присуждения сохраняется, власти будут выписывать штраф за штрафом, пока не "выкурят" общину с этого места, являющегося лакомым куском в контексте идущей там застройки.

Примерно по такому же принципу в 2014 - 2016 гг. с насиженного места была выдавлена мечень "Рахмат". Ее руководство было нейтрализовано уголовными делами (https://golosislama.com/news.php?id=30550) и в итоге здание было передано таджуддиновскому РДУМСО, которое послушно позволило его снести под предлогом необходимости прокладки трамвайных путей (https://golosislama.com/news.php?id=32412).

Теперь это же таджуддиновское РДУМСО претендует на здание другой функционирующей мечети - исторически первой мечети "Маулид" в Воронежском переулке. А учитывая то, какая участь постигла предыдущую мечеть, перешедшую в ведение этой организации, есть серьезные опасения, что такая же история повторится и в данном случае.

То есть, по сути сейчас одну за другой почти полумиллионную общину мусульман Екатеринбурга могут лишить всех мечетей. И все это, напомним, происходит в городе, где РПЦ строит одну церковь за другой, а в случае возникновения недовольства горожан, мобилизует против них не только свое лобби во власти, но и наемные банды (https://golosislama.com/news.php?id=36464).