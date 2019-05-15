Диакон Кураев: "Миру явлено мурло православия"

(На фото - защитник строительства православного храма на месте сквера)

Конфликт вокруг строительства православной церкви на месте популярного городского сквера, о котором мы вчера писали, без преувеличения превратился в центральную политическую тему России. После этого ночью и сегодняшним днем последовало его дальнейшее продолжение.

С позднего вечера вчера в сквер пришли тысячи возмущенных действиями процерковных и провластных боевиков горожан, которые разломали забор, огородивший отчужденный под строительство участок, и выкинули его в реку. Теперь противостоять им вышли уже не бойцы из Академии единоборств ("академики"), а штатные опричники режима из полиции и Росгвардии. В итоге десятки участников протеста были задержаны, часть людей в ходе столкновения с силовиками получила ранения. В частности, 17-летнему Альберту К., пришедшему в парк снимать акцию протеста, был сломан нос - у него констатирован перелом костей носа со смещением, и теперь ему предстоит операция.

"Забавно", но предсказуемо, что на следующее утро власти и силовики начали задержание ровно тех представителей протестующих, которых они накануне пригласили на "диалог". Если, конечно, таковым можно назвать требования прекратить акции протеста и угрозы последствиями, если этого не будет сделано. В частности, арестованы или вызваны в полицию на допрос были Виктор Бармин, Ярослав Ширшиков, Анна Балтина и Екатерина Лахтикова. Со своей стороны уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что лидеры протеста "не должны скрываться за спинами молодых людей".

А вот представитель РПЦ протоиерей Максим Миняйло (на фото ниже) церемониться не стал и, со слов представителей протестующих на переговорах, назвал их "террористами".

В итоге, будущий храм уже сегодня приходится защищать от местных жителей.

Неудивительно, что у последних это вызвало прилив "искренней любви" к РПЦ. Проявлением которой, в частности, стали могильные кресты, креативно расставленные протестующими на участке будущего строительства.

Ну и соответствующая реакция горожан в соцсетях, которые интересуются, почему православие насаждается дубинками Росгвардии.

Некоторые идут дальше и предсказывают, что такая политика РПЦ через несколько лет вызовет ответную волну ненависти к ней в обществе.

А другие и вовсе обещают, что не только планируемой церкви на месте сквера в городе не будет, но и другие церкви могут оказаться в зоне риска из-за позиции, занятой РПЦ по отношению к горожанам.

Откровенно высказался о происходящем опальный православный диакон Андрей Кураев, который в своем блоге, обращаясь к руководству РПЦ, написал следующее:

"Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса - все у вас в руках.

Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно.



Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. Видимым символом и слоганом его возрождения сделайте храм св. Екатерины. А вместе с ним - проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу.



Когда Международный Олимпийский Комитет выбирает, какой стране дать Олимпиаду, он требует рассказать о социальных последствиях короткого праздника. Что кроме стадионов вместе с ним и после него получат не спорстмены, а местные жители.



Вот и церковная верхушка могла бы уже задуматься над тем, что дарить, а не что забирать. И свое антиконституционное лоббистское сверхвлияние хоть иногда поворачивать в пользу простых людей.



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А пока миру явлено мурло православия, каким оно стало в эпоху великой святейшей борьбы против пусси райот".

Впрочем, на защиту русского православия от нападок русских людей и предательской критики русских диаконов всегда придет Маргарита Симоньян, главный редактор крупнейшего государственного пропагандистского СМИ "Россия Сегодня". Судя по словам, с которыми она солидаризируется, размещая их у себя в телеграм-канале, в Екатеринбурге православию противостоят урало-бандеровцы, которые вот-вот и начнут распинать в скверах православных мальчиков.

Надо полагать, что вскоре и на Урал может потребоваться посылать "ополченцев" для защиты "русскоязычных" и "православных" от местных "террористов" и "бандеровцев".