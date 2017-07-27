В Екатеринбурге разрушат мечеть ради трамвайных путей

В Екатеринбурге ради приложения трамвайных путей власти решили снести мечеть. Речь идет о мечети «Рахмат», которая за последние несколько лет подвергалась обыскам, а ее руководители преследовались и были осуждены.

Напомним, что летом 2014 года в мечети силовики провели обыски, а Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело о якобы распространении на сайте «Рахмана» экстремистских материалов. Тогда имам мечети Амир Музафаров назвал обыски «давлением с целью расторжения договора аренды».

В 2016 году сам имам Музафаров был осужден на пять лет условно по сфабрикованному делу за «пропаганду экстремистских идей нетерпимости к другим религиям». Имама и его помощника Магомеда Саидова обвинили в «распространении запрещенной литературы».

Теперь арендованное под мечеть здание власти и вовсе решили снести, не задумываясь о возможном гневе Всевышнем в отношении тех, кто разрушает Его дома.