Колониализм по-уральски: отравление и христианизация

Масштаб катастрофы в Сибае заставил обратить на нее внимание одного из ведущих оппозиционных российских политиков - Алексея Навального, который дал жесткую оценку поведения местных властей в этой ситуации.

Однако напомним, что ответственность за катастрофу в Сибае несут не только власти, но и основной ее виновник - АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат", принадлежащий "Уральской Горно-Металлургической компании" (УГМК) бухарского еврея Искандара Махмудова.

Про отношение этого и других подобных предприятий к экологии и местному населению нет особого смысла даже говорить - оно такое, каким ему позволяют быть власти, и не отличается, что в Башкортостане, что в других частях номинальной Российской Федерации.

Но, что отличается, в частности, в случае с УГМК, так это отношение к духовным ценностям той земли, на которой они работают, и населения, которое они убивают.

Так, Сибай - это земля башкирского мусульманского народа, за счет эксплуатации которой УГМК зарабатывает миллиарды. При этом религии этого народа она приносит такую же пользу, как и экологии и здоровью - нулевую, точнее, минусовую.

Но иначе обстоит дело в отношении УГМК к православной церкви. Как следует из открытых источников, у УГМК, зарабатывающей свои деньги, в том числе, путем извлечения ресурсов мусульманских земель и народов, существует масштабная программа строительства и восстановления православных церквей. В рамках этой программы -

возведены новые храмы:

1. Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма (Свердловская область);

2. Храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского (Свердловская область, Верхняя Пышма, поселок Балтым);

3. Храм-часовня во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского (Свердловская область, Верхняя Пышма);

4. Храм во имя преподобного Амвросия Оптинского (Свердловская область, Кировград);

5. Храм в честь Архистратига Божия Михаила (Свердловская область, Ревда);

6. Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Свердловская область, Качканар);

7. Храм во имя святого преподобного Андрея Критского (Свердловская область, Пригородный район, деревня Харенки);

8. Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского (Свердловская область, Красноуральск);

9. Храм во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (Оренбургская область, Медногорск);

10. Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Оренбургская область, Гай);

11. Храм в честь Архистратига Божия Михаила (Томская область, село Турунтаево);

12. Храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского (остров Сахалин, поселок Троицкое);

13. Храм-часовня во имя святого праведного Прокопия Устюжского (Кемеровская область, Новокузнецкий район, деревня Недорезово);

14. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Тамбовская область, рабочий поселок Мучкапский);

15. Храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Казанская» (Москва);

16. Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» (Курганская область, Шадринский район, село Маслянское);

17. Храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского (Калининградская область, Балтийск);

восстановлены разрушенные:

1. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (Свердловская область, Верхняя Пышма);

2. Храм в честь Преображения Господня (Свердловская область, Серов);

3. Храм в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (Нижегородская область, Городец);

4. Храм-колокольня «Большой Златоуст» (Екатеринбург) — совместно с Русской медной компанией;

5. Собор в честь Архистратига Божия Михаила (Свердловская область, Верхотурский район, село Меркушино) — совместно с Русской медной компанией;

принимается участие в реконструкции и восстановлении объектов:

1.Храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского в Ново-Тихвинском женском монастыре (Екатеринбург);

2. Собор в честь Преображения Господня (Свердловская область, Невьянск);

3. Собор в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Свято-Николаевском мужском монастыре (Свердловская область, Верхотурье);

4. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Свято-Покровском женском монастыре (Свердловская область, Верхотурье);

5. Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Свердловская область, Верхотурский район, село Меркушино);

6. Храм в честь Воскресения Господня с нижним храмом в честь святого Апостола Андрея Первозванного в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре (Республика Карелия, остров Валаам);

7. Собор в честь Преображения Господня в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре (Республика Карелия, остров Валаам);

7. Храм в честь Рождества Христова (Ленинградская область, Приозерск);

8. Храм в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы (Кемерово, поселок Кедровка);

9. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (Московская область, Дмитровский район, село Шуколово);

10. Храм во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (Курганская область, Шадринск);

11. Храм в честь Рождества Христова (Краснодарский край, Армавир);

12. Марфо-Мариинская обитель милосердия (Москва);

13. Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Московская область, Сергиев Посад) — медь для главного колокола;

14. Храм-на-Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших (Екатеринбург);

15. Свято-Владимирский скит в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре (Республика Карелия, остров Валаам);

16. Собор в честь Рождества Иоанна Крестителя (Кемеровская область, Прокопьевск).

А что же на счет мечетей, например, для жителей мусульманских земель, из которых УГМК выколачивает ресурсы, губя их здоровье и жизни? Первой новостью, которую выдают поисковые системы интернета, на соответствующий запрос является активное участие УГМК в... сносе мечети "Нур Усман" в Екатеринбурге.

Да-да, мы не оговорились - не строительстве или восстановлении, а именно сносе. Оказывается, в этой ситуации, о которой мы писали, юридически на сносе мечети настаивала именно УГМК, ибо, видите ли, она была построена на ее участке, предназначенном для сооружения ледовой арены.

Справедливости ради, мы обнаружили еще одну новость почти 20-летней давности - о спонсировании УГМК строительства мечети в Верхней Пышме. Напомним, что то было еще время, когда фактическое господство РПЦ не было установлено в стране, как сейчас, а власти более-менее старались соблюдать конституционные нормы приличия об отделении государства от церкви.

Ходили слухи об участии УГМК и в других проектах восстановления и строительства мечетей, например, Соборной мечети в Уфе. История эта была чрезвычайно странной - деньги на строительство мечети якобы были выделены УГМК в строгой секретности (видимо, чтобы не повредить своему православному имиджу) и в итоге так же таинственно исчезли.

Итого, в сухом остатке - участие УГМК в строительстве десятков православных храмов, а для мусульман, ресурсы земель которых она выкачивает - в сноcе одной мечети и строительстве еще одной в далеком 2001 году. Таков православно-мусульманский балланс колониализма на примере УГМК в путинской России.