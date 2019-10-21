Атака на АЗАН или новая страшилка на России 24

Россия 24 провела очередной сеанс устрашения своих зрителей. Причем, на этот раз в одном флаконе телебоярышника были собраны два излюбленных ингридиента чекисткой устрашающей пропаганды - украинский и мусульманский.

Начав с националистического батальона "Азов", говорящие головы перескочили на мусульман, решив их связать друг с другом, чтобы проиллюстрировать свой тезис: "Украина - идеальное место для всякого радикального сброда". Впрочем, на этом смешивание всех и всего не закончилось. Чтобы показать миру, как страшны выдавленные из России и находящие сейчас приют в Украине мусульмане, их одновременно (!) выдали и за членов ИГИЛ*, и за членов Хизб ут-Тахрир*, и за членов украинского добровольческого батальона Шейха Мансура. Абсолютно не заморачиваясь при этом тем, что это совершенно разные, во многом несовместимые между собой структуры - почему нет, если "пипл схавает"?

Впрочем, уже без шуток, на этот раз объектами демонизации стали украинский мусульманский журналист и правозащитник Анвар Деркач, постоянно отбивающий от экстрадиции мусульман, которым силовики в странах их происхождения шьют разные липовые статьи, и российский мусульманский политэмигрант Тагир Минибаев, знакомый нашим давним читателям (https://golosislama.com/news.php?id=29888). Два года назад мы писали о том, как эти люди создали в Украине ассоцацию содействия мусульманским переселенцам "АЗАН" (https://golosislama.com/news.php?id=33260), которая и стала основной мишенью этой пропагандистской атаки.

Причина понятна - на постсоветском пространстве есть страна, где мусульмане (тоже далеко не всегда, к слову) могут не только скрываться от преследования домашних тиранов, но и разворачивать легальную деятельность при благосклонном отношении местных общества и властей. Забавно, как тут ломается кремлевская пропаганда - ведь в ее представлении Украина захвачена натуральными нацистами, с чего и начинается этот сюжет, посвященый батальону "Азов". Ну, а нацисты, как известно, не особо любят мусульман и прочих мигрантов. Однако пристанище мусульмане, бежащие из России, где процветают дружба народов и веротерпимость, почему-то находят в нацистской Украине. Неувязочка. Впрочем, объявим их всех "радикальным сбродом", и дело с концом.

Само собой, излишне говорить, что никаких подтверждений того, что "корни ассоциации АЗАН в Сирии, в запрещенном в России ИГИЛ" приведено не было - а зачем? Единственное, что кремлевские пропагандисты могли бы вменить данной ассоциации - это участие в нем членов Хизб ут-Тахрир, но в Украине это не составляет никаких проблем, т.к. там эта организация не запрещена, как и в подавляющем большинстве западных стран.

Впрочем, правдивость сведений, логика для кремлевской пропаганды не только не нужны, но и вредны. Она работает по завету, приписанному главному гитлеровскому пропагандисту Йозефу Геббельсу: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят".