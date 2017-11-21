Мусульманские политэмигранты из СНГ создали ассоциацию в Украине

В Украине создана Ассоциация мусульман-переселенцев "Азан". Об этом вчера было заявлено на пресс-конференции ее представителей в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве.

На конференции перед журналистами выступили мусульманские переселенцы (мухаджиры) Тагир Минибаев, Салават Гаянов и оказывающий им поддержку известный украинский мусульманский журналист и правозащитник Анвар Деркач.

Представители мухаджиров рассказали о репрессиях, под давлением которых мусульмане вынуждены бежать от тиранических постсоветских режимов в Украину, а также о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться при получении убежища в ней. Новая ассоциация будет призвана координировать этот процесс и оказывать содействие мусульманским политэмигрантами, стремящимся спастись в Украине от преследований тиранов на их родинах.

Следует отметить, что один из основных инициаторов создания новой ассоциации - Тагир Минибаев не только исламский активист, но и уже мухаджир со стажем. Изначально он и его супруга, а также многие их единомышленники, подверглись репрессиям в Башкортостане, когда местное УФСБ возглавлял печально известный Виктор Палагин, которому позже было поручено возглавить ФСБ присоединенного к России Крыма и осуществлять его "зачистку". Минибаеву удалось вырваться из рук российских силовиков и переехать в Турцию, где он попробовал развернуть деятельность в защиту российских мухаджиров и гонимых мусульман в целом. Но он же один из первых ощутил на себе плоды российско-турецкого сотрудничества и после серии арестов был вынужден покинуть это несостоявшееся прибежище постсоветских мусульман.

Теперь, осев в Украине, он собирается содействовать бегущим из России и других постсоветских тираний в эту страну. В чем редакция "Голоса Ислама" желает ему и его соратникам по новой ассоциации удачи и просит у Аллаха об успехе этого начинания во всех благих делах.

Желающие могут связаться с представителями Ассоциации ( только ) через Whatsapp:

+380731549136 (Анвар Деркач), +380939544681 (Тагир Минибаев).