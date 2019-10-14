"Внезапно" или возвращение пса на свою блевотину

"Пес вернулся к своей блевотине" - этот библейский афоризм максимально точно подходит для описания событий, происходящих сейчас в северной Сирии (https://golosislama.com/news.php?id=37363).

Многочисленные комментаторы как сенсацию обсуждают сейчас, что т.н. "курды", а на самом деле разноплеменный коммунистический сброд, чтобы защититься от неминуемого разгрома турецкими аскерами и сирийскими муджахидами размахивает баасисткими тряпками режима Асада и где-то встречает под ними своих "спасителей", а где-то изо всех сил пытается имитировать их приход, думая, что ему это поможет.

Меж тем, еще в 2017 году мы писали о том, что это является наиболее закономерным итогом "эволюции" этих красных банд (https://golosislama.com/news.php?id=32973). Позволим себе сослаться на свои же слова:

"Собственно, никаких иллюзий никогда и не было - с самого начала курдские коммунисты из Рабочей Партии Курдистана (РПК), позже оформившиеся в Демократический Союз и его силы самообороны (PYD - YPG) были трояном Асада и его спецслужб, как их трояном (вольно или невольно) стал и ИГИЛ. Об этом мы писали не раз, и повторимся, что история эта давняя и своими концами уходит еще в те времена, когда РПК, выдавленная в ходе мини-гражданской войны в 80-х годах прошлого века из Турции, нашла приют на территории Сирии. Там она получила от ее режима и спецслужб убежище, легализацию, базы и возможность развернуть свою деятельность среди местного курдского населения, но на условиях полной лояльности режиму.

С началом войны в Сирии пришло время отдавать долги и курдские коммуннисты в Сирии первоначально просто участвовали в войне против повстанцев на стороне режима. Потом, когда режим стал терять контроль над ситуацией, его красные курдские клиенты начали позиционировать себя как самостоятельную силу, в качестве которой получили поддержку от США, решивших сделать на нее ставку в борьбе с ИГИЛ.

В итоге красные курды стали стороной, наиболее выигравшей в территориальном отношении от войны в Сирии. Спасенные Ираном и Россией от разгрома, в этот момент рывок к победе осуществляют и асадиты, которые начинают делать то, чего до этого не делали - воевать против ИГИЛ, успешно отобравшего территории у сирийских повстанцев, чтобы в итоге отдать их красным курдам и асадитам.

В итоге сейчас мы имеем ситуацию, когда большую часть территории Сирии контролируют "красные" - асадиты и "желтые" - курдские коммунисты. Очевидно, что оставшееся в Сирии серое пятно - ИГИЛ тоже будет в итоге поделено между ними, хотя полного контроля над этой территорией, конечно, долго не будет, там будет идти партизанская война.

Тем не менее, если режим договорится с красными курдами и они признают его власть в обмен на некую автономию, этот союз будет де-факто контролировать большую часть страны и выступать от ее имени.

А что же "зеленые" - повстанцы? Судя по карте, им остаются разрозненные анклавы на периферии территориально монолитной асадитской Сирии. Конечно, и это немало - по крайней мере, они могли бы остаться сохранными зонами для суннитов, не желающих и не могущих жить под властью алавитско-шиитских террористов Асада и его иранско-ливанских покровителей. То есть, сирийским аналогом антикоммунистического китайского Тайваня, не признавшего власть коммунистического Китая.

Но это только в том случае, если хотя бы они сумеют сохраниться и выстроить дееспособуню военно-политическую конфигурацию, позволяющую им выжить. Факторы, которые могут этому способствовать и которые могут этому помешать, мы уже не раз описывали на страницах "Голоса Ислама", поэтому сегодня повторяться не будем".

И вот, происходит то, о чем мы писали два года назад. Не надо было быть гением или провидцем, чтобы предсказать подобное развитие событий. Ведь самим своим существованием "красные курды" обязаны именно режиму Асадов - еще старшего Хафиза, приютившего их на территории Сирии и спасшего их таким образом от разгрома турецкими военно-полицейскими силами еще в 80-е годы. С тех пор асадитский мухабарат плотно опекал этих террористов, прикрывая их базы и сотрудничая с их активом, рассматривая их как свой ценный ресурс.

Поэтому ничего кроме кривой улыбки не могли вызывать сопровождавшие начало операции "Источник мира" размышления всяких конспирологов, что де Эрдоган пытается забрать территории на Севере у "курдов", чтобы потом их передать Асаду. Мол, эти "курды" мешают переходу территорий под контроль режима как его принципиальные противники и турки нужны сейчас, чтобы устранить их в интересах режима!

Смешнее были только рассуждения некоторых наблюдателей, в частности, украинских, о том, что "курды" это непримиримые противники любого империализма, включая российский (!), которому проще найти язык со своими турецкими коллегами. И это при том, что российский неоимпериализм это неосоветизм, сбросивший шкуру марксизма-ленинизма, чтобы вместо нее принять цвета "русского мира", но сохранивший при этом свою чекистскую основу. То есть, те кадры, что в свое время курировали и опекали и курдских коммунистов, и сирийских социалистов из БААС. Уже не говоря о том, что еще в 2016 году в Москве с помпой было основано представительство "курдского" Демократического Союза, на открытии которого присутствовали представители российского политического бомонда https://golosislama.com/news.php?id=29104 Неужели после этого можно думать, что они "внезапно" заключили сделку с режимом Асада при посредничестве Москвы и удивляться тому, как мол радикально они изменили свою стратегию?

На самом же деле, просто пришло время выкладывать все козыри на стол. Режим и его выкормышы при всех тактических разногласиях между ними пытаются сейчас сорвать создание сплошного территориального массива для фактического государства сирийских суннитов на севере. Такой поворот событий был и предсказуем, и неизбежен, как и содействие ему Кремля.

Остается только наблюдать за тем, хватит ли у турецкого руководства политической воли и военных сил не позволить им этого.