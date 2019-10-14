РПК и Башар Асад — снова союзники

Сирийские демократические силы (СДС) объявили в воскресенье о принципиально новом соглашении с Дамаском, которое позволит разместить войска режима у границы с Турцией. Это произошло на четвертый день после начала турецкой операции «Источник мира».

Для СДС наступление турок и Сирийской национальной армии оказалось разрушительным. Вчера Реджеп Эрдоган в 3 часа дня объявил, что турецкие войска взяли под контроль центр приграничного города Рас-эль-Айн и осадили другой — Телль-Абьяд. Буквально через два часа после этого появились сообщения о полном взятии Телль-Абьяда. Государственный телеканал TRT показал видео, на котором бойцы Сирийской национальной армии (она участвует в операции наряду с турками) радостно приветствуют местных жителей и обнимаются с ними.

Объявление СДС прозвучало, когда Соединенные Штаты приказали вывести почти все свои сухопутные силы в Сирии.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о выводе 1000 американских военнослужащих появилось после того, как Вашингтон узнал, что Турция продвигается в Сирию дальше, чем ожидалось.

Поскольку с точки зрения СДС американцы их предали, было решено заключить сделку с Дамаском, дабы остановить турецкое нападение.

«На протяжении пяти прошедших дней совершаются самые варварские преступления по отношению к гражданскому населению. СДС мужественно и героически противостоят агрессии, отдавая погибших и раненых за суверенитет Сирии. Но власти Турции продолжают агрессию. Чтобы сопротивляться эффективнее, мы договорились с властями, что армия Сирии исполнит свой долг по охране границ, защищая государственность Сирии. Сирийская армия подойдёт к границе и распределится на всём её протяжении, осуществляя поддержку СДС с целью сломить вторжение и освободить регионы, в которые вошли турецкие наёмники и армия Турции. Эти договорённости создают почву для освобождения всей сирийской земли, её городов, оккупированных Турцией, таких, как Африн и другие» - говорится в заявлении СДС.

Риторика СДС в этом заявлении весьма примечательна. Там ни слова нет ни про курдов, ни про Курдистан, ни про Рожаву, а вся их война с самого начала оказывается велась за «целостность сирийской земли»:

«Наш политический проект, развёрнутый в Северной и Восточной Сирии, не призывал к разделению Сирии, но мы призывали к диалогу и урегулированию кризиса мирным путём. И до сих пор мы призываем к этому. Мы не угрожали никому и не воевали ни с кем, ни с одной из соседних стран и не делали никаких предупреждений властям Турции.»

Разумеется, надо учитывать, что это заявление является вынужденной мерой. В статье, опубликованной в журнале Foreign Policy, глава СДС Мазлум Абди написал: «Если нам придётся выбирать между компромиссами и геноцидом нашего народа, мы обязательно выберем жизнь для наших людей».

Но какой бы вынужденной не была эта мера, зафиксируем четко — СДС не позиционирует себя как «курдов», если только их послание не направлено к иностранному общественному мнению.

Как бы то ни было, было объявлено, что силы режима будут развернуты вдоль границы с Турцией. Ранее в воскресенье асадитское информационное агентство SANA сообщило, что Дамаск посылает войска на север страны, чтобы «противостоять турецкой агрессии».

На данный момент поступают противоречивые сообщения о том, кто захватил или готовится захватить Манбидж, Кобани и другие города под контролем СДС. Но очевидно, что асадиты без единого выстрела уже выигрывают огромные территории страны, которые еще вчера были недоступны для них из-за американского протектората.

Как сообщает глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам, Кирилл Семенов, это могло быть причиной, почему многие арабы с востока Сирии, из Дейр аз-Зора, настроенные оппозиционно против Асада выступали против турецкой операции.

«Они, вероятно, лучше всего чувствовали настроения. Они опасались, что турецкая операция приведёт к сдаче их территорий режиму. А турецкие силы до них не дойдут. При этом выбирая между Асадом и СДС, они конечно ощущали себя в большей безопасности с последними, тем более когда там находились американцы.»

Между тем, последние события привели к очередной гуманитарной катастрофе в Сирии. Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 26 гражданских были убиты в воскресенье.

Среди них был корреспондент курдского информационного агентства ANHA Саад Ахмад. Он погиб в результате турецкого воздушного удара по колонне транспортных средств, в которой находились журналисты.

По меньшей мере, 60 мирных жителей уже погибли на сирийской стороне границы, и согласно турецким сообщениям, число мирных жителей, погибших в Турции от обстрелов со стороны СДС в Турции, достигло 18 человек.

Количество беженцев выросло уже до 130 000 человек согласно гуманитарному агентству ООН, которое добавило, что эта цифра может вскоре вырасти более чем в 3 раза.

Кроме того, СДС заявили о том, что в результате турецкой операции из своего лагеря сбежали 800 пленных боевиков ИГИЛ*. Напомним, что шантаж Запад сбежавшими игиловцами это одна из самых популярных уловок СДС.

В итоге, РПК (а именно они являются основой СДС) и режим в Дамаске вернулись к тому, с чего начинали когда-то — к союзным отношениям. Впрочем, это вряд ли сильно поможет СДС. Как заявил Кирилл Семенов в интервью изданию «Коммерсантъ» о полномасштабном примирении не может быть и речи:

«Курды просто нужны президенту Сирии Башару Асаду для ситуативного союза, а потом он начнет расправляться с ними, как с любыми оппозиционерами. Но для курдов выбор стоит между быстрой смертью от турецкой операции и растянутым угасанием».

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