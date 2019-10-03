Таджикских имамов учат борьбе с «лжепроповедниками» в интернете

Более ста имам-хатибов из разных регионов Таджикистана прошли тренинг по противостоянию интернет-пропаганде «лжепроповедников», вербующих молодежь в экстремистские организации. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на таджикское представительство «Института по освещению войны и мира» (IWPR).

Тренинги были организованы IWPR совместно с Комитетом религии, упорядочения традиций и обрядов и Центром исламоведения республики. На занятиях имамов обучали основам медиаграмотности, им показывали, как пользоваться соцсетями, и рассказывали, как можно опровергать и оспаривать призывы или высказывания экстремистских проповедников. Имамам приводили примеры манипуляций, к которым прибегают "лжемуллы", и рассказывали об инструментах, с помощью которых можно наладить общение с населением в интернете.

«Конечно, имам-хатибам не так просто обучаться использованию социальных сетей — особенно если они взрослые. Но чувствуется их желание, заинтересованность. Более молодые имам-хатибы быстрее научились. Некоторые из них уже пользовались [соцсетями], но не знали, как делать посты по предотвращению негативных влияний "псевдомулл" в интернете», — сказала координатор проекта IWPR Лола Олимова.

По ее словам, идею проводить подобные занятия ранее предлагали участники тренингов, которые были посвящены предотвращению вербовки молодежи в террористические группировки. Обучение уже прошли имам-хатибы из Турсунзаде, Худжанда, Канибадама, Ванча и Дарвазского района. В ближайшее время занятия проведут в Хатлонской области.

Напомним, что у таджикских имамов вообще насыщенная и разнообразная жизнь - иногда они кладут асфальт, а иногда ходят в театр. Теперь будут еще вести блоги и паблики в соцсетях, несмотря на мнение таджикских чиновников и проповедников о вреде интернета.