Таджикский «богослов» назвал интернет «чумой века»



На фоне подорожания интернета в Таджикистане и перлов от чиновников, утверждающих, что дорогой интернет способствует здоровью населения, не отстают и т. н. «богословы».

Таджикский имам Эшони Сироджиддин (Сироджиддин Абдурахмонов), ранее осужденный за разжигание религиозной вражды, призвал отказаться от интернета. Его обращение опубликовано...в интернете (сюрпиз!) на проправительственном канале «Ошикони ватан» в YouTube.

В своем видеообращении Сирожиддин заявил, что противники правительства используют недовольство граждан повышением цен на интернет для эскалации политической ситуации в Таджикистане. Богослов призвал всех объединиться вокруг «справедливого царя» (президента республики Эмомали Рахмона) и «не поддаваться провокациям врагов» (оппозиции). Он также назвал интернет «источником грехов» и попросил мусульман воздержаться от его использования, а вместо этого больше молиться и читать Коран.

Любопытно, что на этом же канале были опубликованы несколько других видеороликов, оправдывающих подорожание стоимости интернета в Таджикистане, в том числе выступление российского режиссера Никиты Михалкова, известного своей публичной приверженностью к консерватизму, который предлагает версию о том, что не только интернет, но и современные гаджеты негативно влияют на развитие общества.

Как сообщает «Ахбор», несколько представителей интеллигенции, в том числе ученые и поэты, а также три богослова рассказали редакции, что власти попросили их публиковать статьи и видеообращения в поддержку решения правительства о повышении цен на интернет.

Тот факт, что о вреде гаджетов и интернета таджикам рассказывают на правительственном канале в YouTube (!!!) видимо никого не смущает. Мы бы предложили правительству Таджикистана подать пример людям и начать с удаления своего канала. Пусть действительно лучше читают Коран.