«Повышение стоимости интернета полезно для зрения» - таджикский чиновник

Оригинальный способ повысить здоровье граждан нашли в рахмоновском Таджикистане. Как вы думаете, что сделало правительство Таджикистана, чтобы позаботиться о зрении граждан. Построило современные офтальмологические клиники? Обучило знающих и опытных врачей? Нет, оно повысило цены за интернет.

14 апреля в Таджикистане вступило в силу распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network).

Правительство поручило операторам исполнять это распоряжение. Как сообщил Гафурджон Иркаев, председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, о его вступлении в силу их уведомили несколько дней назад.

По новым правилам стоимость 1 Мб интернета составляет не менее 5 дирамов. Если ранее 1 Гб обходился в 30-35 сомони, то сейчас стоимость выросла до 51 сомони, а учетом НДС и акциза – до 63 сомони ($6,3). Стоимость разговоров по NGN, согласно распоряжению, повышается до десяти раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони ($0,1) за минуту.

Мобильные операторы уже начали объявлять об изменениях в тарифных планах, хотя почти все они против такой меры. Как отметил председатель Ассоциации мобильных операторов, в течение последних недель его организация при поддержке гражданских активистов пыталась добиться хотя бы снижения тарифов на интернет. «Но принято окончательное решение и со следующей недели все операторы установят новые тарифы. Мобильные компании использовали любую возможность, чтобы не поднимать тарифы, потому что заинтересованы в том, чтобы не потерять своих абонентов», – отметил он.

Вчера был последний день, когда в Таджикистане можно было купить годовой пакет интернета по старой цене.

Ажиотажным спросом на услуги связи немедленно воспользовались коммерческие банки: они предложили клиентам в Душанбе и Худжанде приобрести годовой пакет интернета в рассрочку по старой цене. Купить можно было интернет-пакеты операторов "МегаФон Таджикистан", Tcell и Babilon-Mobil, а организаторы акции уверяли, что один гигабайт трафика с таким пакетом будет обходиться лишь в 8 сомони (0,85 центов). Это примерно в 7 раз дешевле, чем такой же объем трафика после повышения цен.

В банке "Алиф Сармоя" говорят, что уже до обеда к ним на сайт поступило более 4 тысяч заявок на годовые пакеты интернета, а каждую минуту поступало примерно 12 обращений.

Большинство тех, кто оформлял рассрочку, честно признались, что на годовой пакет сразу у них денег нет, а интернет по новым тарифам им тоже не по карману. Поэтому, единственный выход для людей это интернет в рассрочку. В 2019 году, да, интернет в рассрочку.

Напомним, что Таджикистан это страна, огромная часть населения которой находится за границей, в первую очередь в России. Мессенджеры и социальные сети (их ведь не зря назвали социальными) для многих таджикских семей являются единственными средствами связи с родными и близкими.

Многие граждане Таджикистана убеждены, что такие высокие тарифы долго не продержатся, слишком уж велико негодование людей. Многие собираются добиваться отмены таких высоких цен.

Повысить стоимость мобильного интернета в Таджикистане Антимонопольная служба страны потребовала в начале марта. Ее поддержал Налоговый комитет, заявивший, что таким образом можно повысить налоговые поступления (в ведомстве отметили, что из-за популярности мессенджеров голосовой связью стали пользоваться меньше, и это привело к сокращению налоговых сборов). Ряд общественных организаций выступили против подорожания, расценив это как ограничение доступа к информации.

Азиатский банк развития также рекомендовал Таджикистану снизить стоимость интернета и повысить качество связи, отметив, что республика была названа среди стран с наиболее низкой скоростью мобильного интернета. «Таджикистан получит большие экономические дивиденды, укрепляя инфраструктуру информационных технологий, делая доступ к интернету дешевле и лучше, поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных», – указывалось в отчете АБР.

Но какие могут быть рекомендации АБР, когда правительство так воодушевленно заботой о зрении граждан? В интервью информагентству «Азия-Плюс» замглавы Службы связи Таджикистана Илхом Атоев высказал следующее:

«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. Обратите внимание на молодежь – головы опущенные, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги».

А мы бы предложили таджикскому правительству совсем отрубить интернет в стране. Наверняка тогда все таджики станут книгочеями с гордо поднятыми головами и орлиным зрением, не иначе.