Оттепель - миф, репрессии продолжаются

Абдулмумину Гаджиеву, задержанному сегодня в Дагестане силовиками, могут вменить поддержку терроризма, возможно, его финансирование посредством перечисления средств в фонды известного исламского благотворителя Абу Умара Саситлинского.

Источники, близкие к Гаджиеву, опровергают, что он имел причастность к финансированию этой деятельности, однако, в качестве абсурдности самих обвинений указывают на то, что деньги на строительство колодцев в рамках благотворительных проектов Абу Умара Саситлинского перечисляли даже такие люди как Рамзан Кадыров.

Посадят ли Рамзана Кадырова за финансирование строительства колодцев в Нигере? Сомнительно, а потому очевидно, что в случае с Гаджиевым подобные обвинения - только предлог.

Суть вопроса заключается в том, что это один из немногих оставшихся в России и оставшихся в живых авторитетных исламских журналистов. На самом-то деле, несмотря на то, что Гаджиев еще и журналист, для тысяч мусульман его авторитет выходит далеко за рамки этой профессии. Ведь он является исламским просветителем в широком смысле этого слова, компетентно и взвешенно освещающим многие темы, связанные с исламской религией, облагая для этого необходимыми знаниями.

Мусульмане знают, что силовики путинско-гундяевской России ведут систематическую борьбу с исламским гражданским обществом страны и в первую очередь с его элитой, наиболее знающими, опытными и авторитетными людьми. Однако в данном случае помимо того, что под каток репрессий попал исламский просветитель, это еще и журналист, один из наиболее известных в Дагестане.

Напомним в этой связи, что мы писали всего 3 дня назад, комментируя нашумевшее дело задержанного и быстро освобожденного под напором общественности московского журналиста Ивана Голунова:

"Голос Ислама" от всей дущи поздравляет журналиста Ивана Голунова, его друзей и близких, а также все российское гражданское общество с этой победой. Мы рады, что дело против Голунова прекращено, при том, что несколько месяцев назад против нашего главного редактора Хамзы Дмитрия Черноморченко было возбуждено уголовное дело за деятельность нашего сайта. Подробную информацию о нем мы, даст Бог, представим позже, но можем сказать, что возбуждение этого дела стало плодом коллективной работы сразу нескольких региональных управлений ФСБ, которые в качестве основания для этого пытались использовать несколько наших публикаций, пока не предъявили ему абсурдное обвинение в оправдании терроризма, а именно запрещенного в РФ ИГИЛ, на основании статьи о причинах падения Алеппо.

Также мы знаем мусульманских журналистов и правозащитников, которые прямо сейчас ощущают угрозу фальсификации против них уголовных дел".

Как видим, эти дела не заставили себя долго ждать - не прошло и недели. Вот потому и подтверждается правота тех, кто говорил и продолжает говорить: пока неизменным остается этот режим, пока не будут распущены структуры политического террора, а их активные функционеры не понесут ответственность, пока не изменятся не только отдельные представители власти, но и ее идеология и характер отношений с обществом, любые разговоры о начавшейся в стране "оттепели" будут только дезориентировать людей.

Сегодня мы, журналисты "Голоса Ислама", призываем всех наших коллег, российских журналистов без различия политических и религиозных взглядов, встать на защиту Абдулмумина Гаджиева так же, как совсем недавно мы все поддержали Ивана Голунова. Но также мы призываем всех осознать, что пока существует этот режим, ни один независимый журналист и человек с активной гражданской позицией не будет находиться в безопасности.