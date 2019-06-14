Обыск у редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Срочная новость пришла из Дагестана — там сегодня, 14 июня, сотрудники Следственного управления СКР по Республике Дагестан провели обыск в доме редактора отдела газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Самого Гаджиева по итогам мероприятия доставили в следственные органы, о чем сообщает его адвокат Арсен Шабанов.

На данный момент неизвестно, в чем подозревается или обвиняется Гаджиев, также как и в каком процессуальном статусе он находится.

"Обыск прошёл в доме Гаджиева без нашего присутствия. Известно, что у него изъята техника и телефоны, а сам он доставлен к следователю. В настоящий момент я направляюсь к нему", - говорит адвокат Шабанов.

"Голос Ислама" следит за развитием событий.