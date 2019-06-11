Дело Голунова прекращено: это не конец пути, а его начало

Столкнувшись с беспрецедентной мобилизацией медиа-сообщества страны в защиту журналиста Ивана Голунова, власти устами главы МВД Владимира Колокольцева заявили о прекращении возбужденного против него уголовного дела и освобождении его из под домашнего ареста. Более того, в распространенном заявлении указывается, что глава МВД представил президенту ходатайство об освобождении от занимаемых должностей лиц, виновных в фальсификации дела на журналиста - начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Юрия Девяткина.

Это новость хорошая и совершенно не рядовая. Трудно вспомнить, когда в последний раз силовики и состоящая из них, прикрывающая их и держащаяся на них же власть были вынуждены пойти на попятную и отказаться от своего беспредела против представителей гражданского общества под давлением последнего.

В случае с Голуновым произошло именно это. Но важно понимать, что пока речь идет о редчайшем исключении, которое и близко не отменяет существующего в стране правила - полной вседозволенности и безнаказанности власть предержащих и такое же полное бесправие граждан России, де-факто лишенных тех прав, которые им гарантированы конституцией РФ.

Первоначально комментируя дело Голунова, мы писали о том, что мусульманам в этот раз следует так же поддержать этого журналиста и не вставать в позу "их не волновало, когда преследовали нас, поэтому теперь нас не волнует, что преследует их". Неправильно в том числе и потому, что за последнее время наметились подвижки в отношении российских оппозиционных, независимых и правозащитных ресурсов к беспределу против религиозных активистов мусульман и национальных и гражданских движений мусульманских регионов и народов России.

Некоторые (хотя и далеко не все) из тех, кто в эти дни встал на защиту Голунова, известны нам как люди, оказывающие содействие в освещении аналогичных случаев с участием мусульман. Да, безусловно, уровень такого освещения в этих случаях разный, как и степень вовлечения медиа-сообщества в дела, затрагивающие знаменитых либеральных журналистов и журналистов-мусульман, которые подвергаются куда более жесткому давлению вплоть до бессудных казней. С другой стороны, пусть и с оправданием, что исламское гражданское общество в путинско-гундяевской России подверглось самому настоящему террору, но надо признать, что сегодня и степень активности самих мусульман в защите своих прав и своих представителей несравнима с той, что демонстрируют имеющие куда больше возможностей для этого либералы.

Поэтому произошедшее сегодня нам всем следует рассматривать не как конец пути, а только как его начало. Пути борьбы граждан и общественных сил России самых разных религиозных и политических убеждений за те права, которые за ними номинально признает конституция страны, и которые полностью попираются фактически упразднившими ее беспредельщиками.

"Голос Ислама" от всей дущи поздравляет журналиста Ивана Голунова, его друзей и близких, а также все российское гражданское общество с этой победой. Мы рады, что дело против Голунова прекращено, при том, что несколько месяцев назад против нашего главного редактора Хамзы Дмитрия Черноморченко было возбуждено уголовное дело за деятельность нашего сайта. Подробную информацию о нем мы, даст Бог, представим позже, но можем сказать, что возбуждение этого дела стало плодом коллективной работы сразу нескольких региональных управлений ФСБ, которые в качестве основания для этого пытались использовать несколько наших публикаций, пока не предъявили ему абсурдное обвинение в оправдании терроризма, а именно запрещенного в РФ ИГИЛ, на основании статьи о причинах падения Алеппо.

Также мы знаем мусульманских журналистов и правозащитников, которые прямо сейчас ощущают угрозу фальсификации против них уголовных дел. О тех, кто уже посажен, убит, похищен, выдавлен из страны, нечего и говорить.

Так что, пусть освобождение Голунова станет вдохновляющим примером для нас всех - и мусульман, и остальных граждан России. Борьба только начинается, впереди у нас много работы, и по-настоящему праздновать победу можно будет только тогда, когда она будет успешно выполнена.