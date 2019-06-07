Дело Голунова: "кавказский" опыт переносится на Москву

Известный московский журналист Иван Голунов (на фото) был арестован сегодня ночью силовиками с использованием методов, давно применяемых для нейтрализации неугодных мусульман на Кавказе, да и по всей России. У Голунова "нашли" наркотики, при этом со слов его адвокатов избив при задержании и отказавшись взять у него смывы с рук и срезы с ногтей, которые бы показали, прикасался он к "найденным" у него наркотикам или нет.

Надо отметить, что Иван Голунов - журналист оппозиционного СМИ "Медуза" и автор множества резонансных расследований, в частности, про передел суперприбыльного похоронного бизнеса в Москве, пропагандистскую империю мэрии Москвы, родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, мусорный бизнес, ставший в последнее время причиной массовых протестов в ряде регионов, и т.д.

Каждое из этих расследований было чревато рисками для жизни и безопасности их автора, и как говорят знающие его люди, в последние месяцы он получал немало угроз от неизвестных людей. В таком случае следует отметить, что журналисту еще повезло, что для расправы с ним решили выбрать "легальные" методы, а не киллеров.

В том же, что имеет место расправа, мало кто сомневатся. Все знающие Голунова коллеги по цеху в один голос говорят, что никакого отношения к наркотикам он не имеет. Это, в частности, подтверждает известный мусульманам журналист Надежда Кеворкова, знающая Голунова 18 лет и убежденная в том, что с ним расправляются за честную журналистику, используя для этого "криминальные" статьи, как часто делается в подобных случаях.

Напомним в этой связи, что на мусульманах России эти методы отрабатываются уже не одно десятилетие. Начав с Кавказа, силовики постепенно распространили подбросы наркотиков, оружия и "экстремистской литературы" неугодным мусульманам по всей России. Ну а сейчас, как видно, они уже применяются к журналистам авторитетных российских СМИ, снова и снова опровергая иллюзии "национал-гуманистов" вроде Олега Кашина, что такие методы можно использовать в отношении всяких "бородатых дикарей", но при этом не распространять их на "цивилизованных людей" в "европейской России".

Мы не будем в этой связи злорадствовать на тему того, что либеральная общественность молчала, когда такие методы использовали против мусульман и в итоге стала их жертвой сама. Долгое время такое злорадство было вполне уместно, но в последнее время, когда выборочный беспредел превратился в массовый и всем очевидный, оппозиционные российские СМИ все чаще стали обращать внимание и на его применение в отношении мусульман.

Поэтому, со всеми, кто сегодня борется за гражданские права обычных россиян, не отказывая в них и мусульманам, мы находимся по одну сторону баррикад, в связи с чем выражаем свою солидарность с Иваном Голуновым и желаем ему скорейшего освобождения.