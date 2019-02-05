Каши свободы с Кашиным не сваришь

Олег Кашин - этот голос недокремлевско-недоппозиционного "потерянного поколения", части "интеллигенции", которая, как и положено тому, чем ее назвал в свое время Ленин, вечно болтается в проруби, порадовал слушателей "Эха Москвы" свежей порцией своих откровений.

Разбирать все высказанные им банальности нет ни желания, ни необходимости. А вот пройти мимо его высказываний, касающихся мусульман, нельзя. Ибо они представляют собой сгусток мыслей на сей счет значительной части российского общества, за которые приходится дорого платить не только мусульманам, но и самому этому обществу.

Итак, обсуждая с собеседниками тему нарастающих пыток и прочего беспредела силовиков в отношении российских оппозиционеров и несогласных, Кашин верно указывает на то, что корни этой проблемы уходят в опыт, приобретенный российскими силовиками на Кавказе. Делает ли он из этого вывод, что пыточно-истребительные практики российских силовиков на Кавказе должны быть прекращены и осуждены? Ведь именно этот вывод напрашивается любому здравомыслящему человеку, начинаяющему размышлять о том, с какого момента в постсоветской России "что-то пошло не так".

Отнюдь! Вместо этого рупор "национал-демократов" просит силовиков применять эти практики строго в отношении "плохих" и "диких" кавказцев, мусульман и не распространять их на поголовно "хороших" и "цивилизованных" русских людей. Дадим ему слово:

"Эта тема, действительно — скажу открыто, — мне кажется, более серьезной. В том смысле, что все стесняются об этом говорить все-таки: у нас в обществе есть консенсус, что борьба с так называемым терроризмом на Кавказе идет правильно, она идет так, как надо, то есть силовики могут себе позволять там всё. Могут стрелять из крупнокалиберного оружия по пятиэтажкам, где якобы живут террористы, про которых никто не знает, террористы они или нет, могут кого-то убивать, могут пытать и так далее. Но общество российское к этому привыкло.

И я призываю наш госбезопасность, нашу «гэбуху» не вести себя с русскими все-таки в Москве, как они ведут себя с обитателями спорных, скажем так, с точки зрения реального соответствия российскому законодательству, российским реалиям регионов повышенной террористической опасности. Они переносят на Москву свои приемы, свои привычки колониальные этой буквально колониальной войны кавказской и ведут себя по отношению к обычным, нормальным русским москвичам как оккупанты. Это очень неправильный подход. Я не думаю, что они сами об этом рефлексируют, но призываю и подумать, Кавказ ли Москва? Я считаю, что нет".

Оставим в сторону размышления о двойной морали, которая позволяет Кашину одновременно одобрять беспредел, называя вещи своими именами, в отношении Кавказа и осуждать его в отношении русских, жителей столичных городов, потому что "Москва не Кавказ". Моралью тут и не пахнет, так что не надо к ней даже взывать. Поставим вопрос об элементарной логике.

Разве не понятно, что носителями этого беспредела, который сейчас распространяется по России, являются конкретные люди? У которых, во-первых, "снесло крышу", и которые, во-вторых, осознали свою безнаказанность. Нравится ли это Кашину, да и самим кавказцам или нет, но ведь формально Кавказ такая же часть России, а кавказцы - такие же ее граждане, как остальные ее части и граждане. И если силовикам дается карт-бланш ни в чем себя не стеснять и на определенных территориях России пытать и убивать ее определенных граждан, то что помешает потом распространить эти подходы и на всех остальных?

Видимо, понимая эту проблему, Кашин призывает к узаконенной дискриминации:

"...пора признать, что Северокавказский федеральный округ — это не совсем обычный российский регион. Может быть, даже нужны, не знаю, внутренние визы какие-нибудь для перемещения, может быть, нужен особый статус. Может быть, нужно генерал-губернаторство, может быть, что-то еще".

А, может быть, в таком случае лучше оставить Кавказ и кавказцев в покое, чтобы не только они не раздражали Кашина, но и такие как Кашин отвечали им взаимностью и не лезли в их дела?

Но вместо этого напрашивающегося из его рассуждений вывода, Кашин мысля в классической имперской логике "не пущать", готов пойти на любой "особый режим", который позволит дискриминировать только кавказцев. И невдомек ему будет, что это даже не аморально (повторимся, что о морали тут вообще говорить смысла нет), а просто неэффективно. Как говорят в таких случае герои столь любимых продвинутой публикой западных фильмов, "это так не работает". Подтверждением чему являются результаты почти двух десятилетий попыток всей этой околовластной либеральной или псевдолиберальной публики установить для Кавказа особый режим. Который в итоге приходит в Россию и начинает пожирать уже ее.

Почему же так происходит? По мнению Кашина, вину за дикость Кавказа сегодня несут сами кавказцы, которые де переносят свои практики в цивилизованное пространство России (на этом месте должен ухахатываться весь цивилизованный мир). Он говорит о недавно арестованном сенаторе Арашукове - "не закончивший школу человек, он голосовал за законы, по которым россияне живут. Это же унизительно".

А кто эти законы разрабатывает? Чьи интересы обслуживают голосующие за эти законы? Кто утверждает этих людей в конце концов? Или они независимые политики, которые побеждают на свободных выборах? Или политическое пространство Кавказа не было зачищено силовиками, действовавшими по установкам Кашина о том, что там можно делать все, после чего кавказцы уже давно не выбирают своих реальных представителей, а просто голосуют за отобранных в Кремле - по принципу отрицательного отбора - марионеток?

Или может быть, Кашину больше нравятся законы, которые готовят для русских депутаты вроде Лугового и Клишаса или Мизулиной и Яровой? Чем они отличаются от законов, принимаемых Арашуковым, и какую вообще роль в условиях отсутствия реальной политики в России может играть личностный и национальный аспект нажимающих на кнопки?

Подход, озвученный Кашиным, не просто враждебен кавказцам и мусульманам, к которым он, кстати, давно уже применяется далеко за пределами Северного Кавказа, экстерриториально, разрушая таким образом формальные принципы прав и равенства граждан на "некавказской" территории РФ. Прежде всего, подход Кашина и таких как он лишает надежды на построение правового государства и цивилизованного общества самих "некавказских россиян". Потому что уводит их от причин распространения беспредела в виде его превращения в допустимую норму на некоторых территориях и в отношении некоторых людей, к следствию, с которым им предлагается иметь дело, упрашивая этих людей не применять это насилие к ним.

"Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сила, нужная ему для подавления другого народа, в конце концов всегда обращается против него самого" - эта фраза классика, написанная в конце позапрошлого века, так и не была усвоена такими как Кашин. Что и является причиной отсутствия у них свободы и даже перспектив ее обрести.