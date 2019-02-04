Россия: кто кого - власть или интернет?

В прошлом году два депутата Госдумы - обвиняемый британским судом в убийстве российского гражданина Андрей Луговой и миллиардер, покупающий часы за 168 миллионов рублей Андрей Клишас предложили отключить россиян от всемирной сети Интернет.

Казалось бы, это частная инициатива двух депутатов, которой можно не придавать особого значения - мало ли кто что может предложить, чтобы привлечь к себе внимание СМИ.

Но нет, нынешние гротескные реалии в России таковы, что чем более безумно выглядит новая законодательная инициатива, тем больше у нее шансов на принятие в качестве закона. Вот и сейчас правительство РФ одобрило законопроект Клишаса-Лугового с единственной оговоркой, что его авторы должны предложить источник финансирования соответствующих мер.

Разумеется, им не станет личный бюджет господина Клишаса, которого, как сейчас уже понятно, вполне достаточно для финансирования масштабных государственных программ. Недавно арестованного сенатора Арашукова, семья которого освоила всего лишь несколько десятков миллиардов рублей от "национального достояния" - "Газпрома", представили как какого-то уникального коррупционера, но на примере того же Клишаса понятно, что это вполне среднестатистический уровень благосостояния для представителей путинской "элиты". То есть, любой из них вполне может позволить себе из личного кармана профинансировать средней руки национальную программу. Но едва ли господин Клишас пойдет на такой щедрый жест в отношении государства, о безопасности которого он так печется в этом законопроекте, ведь такие люди путают личный и государственный карманы исключительно в противоположную сторону. Поэтому будет неудивительно, если Клишас и Луговой предложат профинансировать свою инициативу за счет средств новых "врагов народа", будь то своих незадачливых коллег, которых система сейчас сбрасывает как балласт (а потому надо очень суетиться, чтобы не оказаться в его числе) или конфискованного имущества всяких "экстремистов и террористов", в число которых они тысячами включают людей за репосты и публикации в блогах.

Приходится констатировать, что скорость впадения этой системы в маразм начинает превышать уже самые смелые прогнозы. Еще несколько лет назад над угрозой отключения страны от интернета потешались бы сами кремлевские пропагандисты, выставляя ее как параноидальный бред оппозиции. Но с каждым годом "окно Овертона" российской реальности расширяется и расширяется, выглядя сейчас уже как зияющая дыра.

И если во время первого, второго и даже в начале третьего президентского срока Путина он периодически выставлял себя в качестве "доброго царя", который одергивает "злых бояр", дезавуируя их наиболее одиозные инициативы, то начиная с законов Яровой, именно они имеют наиболее высокие шансы на его поддержку. Так было и с пенсионной реформой, в отношении которой многие были уверены, что допустив ее прохождение на всех уровнях, в итоге президент как "защитник народа" ее остановит. Нет, не остановил.

С отключением интернета, скорее всего, будет то же самое. Ведь это практически последняя, но самая страшная угроза нынешней системе. И либо она покончит с ней, либо из интернета придет конец этой системе.