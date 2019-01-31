Сброс кавказского балласта

Арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова (на фото выше), причем, прямо в здании Совета Федерации, после его экстренного, закрытого заседания, с которого он попытался сбежать, стал эффектным шоу и чуть ли не главной новостью последних дней.

Сенатору вменили руководство разветвленной преступной сетью, на счету которой хищение в промышленных масштабах газа на миллиарды рублей, а также несколько заказных убийств, в том числе, лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Нет никаких сомнений, что материалы, необходимые для организации такого шоу у силовиков на Арашукова были давно. Больше того, для тех, кто питает какие-то иллюзии на сей счет, откроем секрет Полишинеля - в правящих кругах РФ в принципе нет людей, не совершавших действий, которые позволяют их "закрыть".Вопрос только в их масштабах, к слову, в данном случае достаточно средненьких российской элиты. Поэтому, главный вопрос, почему такое решение было принято именно сейчас, и почему так не повезло именно Арашукову?

Для тех, кто отслеживает соответствующие новости, источниками которых сегодня являются, в том числе, многочисленные сливные медиа-бочки силовиков и конкурирующих внутриэлитных группировок, очевидно, что в последнее время запущен механизм "чисток" среди них. Но только очень наивный человек может подумать, что делается это ради борьбы с коррупцией - нет, просто по мере кризиса и на фоне санкций у них сокращается кормовая база, и им приходится сбрасывать за борт лишних едоков, балласт. "Умри ты сегодня, а я завтра", - это и есть девиз тех, кто даже не собирается создавать независимых судов, честных и основанных на соблюдении законов силовых структур и в целом бюрократии, ни эффективной экономики, сферы образования, здравоохранения, социальной защиты. Единственное, что их сегодня интересует - это сохранение своих кормушек, что они сейчас делают двумя способами: сокращением расходов на экономически убыточное население (отсюда и их регулярные безнаказанно-хамские откровения в стиле "а вас никто не просил рожать") и отъемом активов у своих менее удачливых собратьев по цеху.

В частности, по слухам, Арашукова было решено списать, потому что он перешел дорогу сразу главному наместнику Кремля на Кавказе Александру Матовникову, главе Чечни Рамзану Кадырову и главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Сообщается, что решение о проведении шоу прямо в стенах Совета Федерации санкционировал лично председатель правления ЗАО "Российская Федерация" Владимир Путин после соответствующего доклада главы его Службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.

Особенно интересно, что именно, по информации различных инсайдеров, сподвигло главменеджера ЗАО "РФ" провести такое шоу. А это, как сообщается, были не освоение каких-то несчастных десятков миллиардов рублей (с кем не бывает), и даже не несанкционированное убийство мало кому известных в Кремле общественных деятелей (как будто бы их мало убивается с соответствующей санкции), а выдвинутые в адрес Арашукова обвинения в государевой измене. В частности, сообщается, что этого кремлевского лоялиста, фотографировавшегося на фоне портретов Путина и с георгиевской ленточкой на советской форме времен Второй мировой войны, подозревают в планах создания "Великой Черкессии" (на основании контактов с властями ОАЭ!) и разглашении сотрудникам ЦРУ конфиденциальной информации о движении серых кремлевских активов. И если это так, можно сказать, что сенатор пока еще легко отделался - ведь могли и застрелить где-нибудь возле Кремля, как Бориса Немцова за предоставление американцам информации о бизнесе международного кремлевского картеля.

Конечно, сообщал ли Арашуков что-то американцам или нет, мы не узнаем, хотя разговоры о его планах создать Великую Черкессию не могут вызвать ничего кроме улыбки. Но сами такие вбросы свидетельствуют о том, что внутри правящей группировки на фоне кризиса нарастает панический страх измены в собственных рядах, что, как и в сталинские времена будет приводить к раскрутке маховика их взаимоуничтожения (ин ша Аллах).

Другая новость, непосредственно предшествовавшая аресту Арашукова - скандал вокруг фигуры замглавы ОАО "Росгеология" Руслана Израилевича Горринга, урожденного Руслана Магомедовича Ганижева (на фото ниже), который был уволен после обнародования видеозаписей, запечатлевших его, мягко говоря, непристойное поведение на работе.

Как Ганижев превратился в Горринга, а сын Магомеда в сына Израиля - это, конечно, вопрос, наводящий на размышления об иерархии в межнациональных отношениях при продвижении по государственно-корпоративной службе в РФ. Одно можно сказать точно - судя по поведению, продемонстрированному Горрингом-Ганижевым, превращение это прошло успешно, так как никаких следов исламскости в нем уже не осталось.

Впрочем, успешно, да не совсем. Хоть и превратился сын Магомеда в сына Израиля по документам, а служебную расправу с ним потребителям медиа-лапши преподнесли именно как расправу над Ганижевым, ингушом и кавказцем. Такие же акценты расставлялись и при освещении новости об аресте Арашукова - от вбросов о его планах создать "Великую Черкессию" до смакования того, что он потребовал судебного переводчика, сославшись на недостаточно хорошее знание русского языка.

Вывод - ты можешь хоть обвешаться георгиевскими ленточками на фоне портрета Путина или отказаться от имени своего отца, но когда системе понадобится сбросить очередной балласт в твоем лице, тебя все рано представят как скрытого борца за дело Великой Черкессии или коварно замаскировавшегося под еврея ингуша.