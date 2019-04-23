Визит Имрана Хана в Иран прошел на фоне взаимных обвинений

Премьер-министр Пакистана Имран Хан совершил визит в соседний Иран для двусторонних переговоров 21 апреля, на следующий день после того, как Исламабад призвал Тегеран принять меры против вооруженных группировок, стоящих за нападениями в пакистанской провинции Белуджистан в начале прошлой недели.

Хан начал свой официальный двухдневный визит в Иран, первый с тех пор, как он вступил в должность в прошлом году, с остановки в городе Мешхед в воскресенье.

Хан встретиляся с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани, а также с другими официальными лицами Тегерана.

«В ходе встреч обсуждались вопросы улучшения двусторонних связей, безопасности границ, противодействия терроризму и региональные вопросы», - сказали в эфире иранского государственного телевидения.

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что отношения между двумя странами «отмечены тесными историческими и культурными связями и обменом сильными людьми с людьми».

При этом напомним, что связи между Ираном и Пакистаном в последние месяцы были особенно напряженными, так как обе страны обвиняли друг друга в том, что они не предпринимают достаточных усилий для искоренения вооруженных групп, якобы укрывающихся на территории соседа.

Как мы уже сообщали новая зонтичная группа, представляющая различные вооруженные группы в пакистанской провинции Белуджистан, взяла на себя ответственность за нападение в прошлый четверг, когда 14 пассажиров были убиты после похищения из автобусов в провинции, граничащей с Ираном.

Шах Махмуд Куреши, министр иностранных дел Пакистана, заявил в субботу, что учебные и материально-технические базы нового альянса, совершившего нападение, находятся внутри Ирана, и призвал Тегеран принять меры против боевиков.

Между тем, преимущественно шиитский Иран заявляет, что вооруженные анти-иранские группы действуют из своих безопасных убежищ в Пакистане, и в свою очередь тоже неоднократно призывал Исламабад с ними покончить.

Тегеран усилил меры безопасности вдоль своей длинной границы с Пакистаном после того, как террорист-смертник убил 27 членов КСИР в середине февраля в юго-восточном Иране, и иранские официальные лица заявили, что нападавшие базировались в Пакистане.

Ответственность за это нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая заявляет, что добивается расширения прав и улучшения условий жизни этнического меньшинства белуджей.