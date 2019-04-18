Белуджские террористы убили 14 человек в Пакистане

По меньшей мере 14 человек были застрелены вооруженными людьми после того, как несколько автобусов попали в засаду в отдаленном районе Ормара в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на пакистанских чиновников.

Пассажиров вытащили из автобусов и доставили в неназванное другое место, где они были расстреляны рано утром в четверг, сообщил министр информации провинции Захур Буледи.

«Они опознали не-белуджей, проверив их удостоверения личности и карточки сотрудников», - сказал Буледи. «Они привели их в ближайшие горы и застрелили их, связав руки».

Мухаммад Муса, местный работник здравоохранения, который осматривал тела, сказал, что большинство получили выстрелы в головы.

«Все они были от пуль», - сказал он. «Нет раненых, все мертвы».

Министр внутренних дел провинции Зия Лангове подтвердил сообщения об убийствах и сообщил, что «в районе продолжается операция по поиску преступников».

«Мы обязательно рассмотрим меры безопасности на маршруте, но это очень длинный маршрут от Карачи до Гвадара. У нас много постов безопасности, но всякий раз, когда террористы хотят провести такие атаки, они могут атаковать [транспортные средства] в отдаленных местах» - говорит Лангове.

Чтобы понимать о чем речь, следует сказать, что расстояние автобусного маршрута между портовым городом Гвадар и Карачи это приблизительно 630 км.

Нападение произошло в изолированном месте на главной прибрежной трассе страны, недалеко от национального парка Хингол.

«Это очень отдаленное место, примерно в 60 км от ближайшего города в Ормаре и в 300 км от Гвадара», - говорит местный работник здравоохранения Асиф Шавани.

Ответственность за нападение на себя взяла Балоч Раджи Ааджои Сангар (БРАС), альянс вооруженных этнических белуджских сепаратистских группировок. Об этом они сообщили в опубликованном в четверг заявлении по электронной почте.

«У тех, на кого мы напали, были [идентификационные] карты пакистанского флота и береговой охраны, и они были убиты только после того, как были опознаны», - заявил Балоч Хан, представитель БРАС.

Буледи сказал, что правительство не может сразу подтвердить, были ли убитые сотрудниками сил безопасности.

Напомним, что Пакистан ведет борьбу с вооруженным этническим белуджским сепаратистским движением уже более десяти лет, причем вооруженные группы часто совершают нападения на силы безопасности и правительственные объекты в обширной провинции Белуджистан.

Белуджистан, самая большая, но наименее населенная провинция Пакистана, богата минеральными ресурсами.

Она оказалась в центре внимания ряда торговых и дорожных проектов, которые являются частью предполагаемых инвестиций и займов в размере 60 млрд. долларов США для Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), совместного китайско-пакистанского предприятия, которое будет связывать юго-западный Китай с арабскими странами через Пакистан.

Кульминацией торгового коридора является глубоководный порт в Гвадаре.

Белуджские сепаратистские группировки обвиняют Пакистан в нарушениях прав белуджей и в борьбе против политических активистов, призывающих к свободе для этнических белуджских районов провинции, и заявляют, что правительство эксплуатирует богатство провинции, не предоставляя даже базовых услуг и прав тем, кто там живет.

«У этих людей нет идеологической позиции, они просто совершают несправедливость и являются наемными убийцами», - сказал Буледи в твиттере вскоре после нападения.

Военные и правительство Пакистана заявляют, что вооруженные группы поддерживаются Индией.