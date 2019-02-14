В Иране взорван автобус КСИР: 27 "стража революции" убиты

Двадцать семь бойцов элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты в результате взрыва, совершенного террористом-смертником на юго-востоке страны в среду.

Нападение произошло на дороге между городами Захедан и Хаш, в нестабильном районе в провинции Систан-Белуджистан, недалеко от границы с Пакистаном, где часто действуют вооруженные группы и контрабандисты.

Как сообщают иранские агентства, машина, за рулем которой находился террорист, взорвалась около автобуса, перевозившего бойцов КСИР.

В этой провинции, через которую проходит основной маршрут незаконного оборота опиума, периодически происходят столкновения между иранскими войсками и белуджскими повстанцами, а также торговцами наркотиками.

По сообщениям иранского агентства Fars, ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группа «Джейш аль-Адль».

Представитель иранского МИД Бахрам Касеми заявил, что силы безопасности «отомстят за кровь мучеников».

Напомним, что КСИР является ключевой экономической и военной силой в Иране, подотчетной только верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.

В 2009 году более 40 человек, в том числе шесть командиров гвардии, были убиты в результате взрыва в провинции Систан-Белуджистан. Тогда ответственность на себя взяла группировка «Джундулла», состоящая в основном из этнических белуджей.

Совсем недавно в результате нападения на военный парад в сентябре 2018 года на богатом нефтью юго-западе Ирана погибло более 20 человек и было ранено около 60 человек.