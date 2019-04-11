РПЦ продолжает обнажать свое лицо

Совсем недавно мы писали о появлении у РПЦ МП нового "Епископа Ракетного" - подполковника РВСН Сергея Привалова. Вчерашняя новость - о назначении Константина Малофеева заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) должна внести еще больше ясности относительно того, куда на всех парах движется эта корпорация, а с ней и Россия, которую как состав незаметно подцепили к этому локомотиву.

Напомним, что Всемирный Русский Народный Собор - это общественно-политическое крыло Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а именно структура, через которую она фактически пытается контролировать весь т.н. "Русский мир". Так как всевозможные организации русских политических националистов вроде движений "Русские", "Славянский Союз" и т.п. представляли собой самодеятельность с целью привлечения под свои знамена русских, заканчивались они обычно тем, чем в путинской России заканчивается любая "самодеятельность" - посадкой или эмиграцией их лидеров и разгромом или взятием под полный контроль спецслужб соответствующих организаций.

В отличие от них ВРНС стал проектом постановки всего русского под контроль давно превратившейся в государственную церковь РПЦ. В 2014 году эта организация приняла т.н. Декларацию Русской Идентичности, в которой ясно дала понять непонятливым, таким как неоязычники (родноверы) среди русских националистов, а тем более русским мусульманам, русским протестантам и прочим "басурманам", кто "истинный русский", а кто нет. В ней, в частности, говорится: "...утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры, является оправданным и справедливым. Отрицание этого факта, а тем более поиск иной религиозной основы национальной культуры, свидетельствуют об ослаблении русской идентичности, вплоть до полной ее утраты".

Законы Яровой, борьба с русскими мусульманами, иеговистами, баптистами - все это стало шагами на пути реализации проекта РПЦ по установлению полного контроля над русским народом и исключения любой религиозной конкуренции внутри него, к которой относятся как русские "иноверцы", так и попытки расколоть "православный русский мир", например, путем создания автокефальной Православной Церкви Украины.

Среди нерусских же народов, напротив, активно поддерживаются такие проекты как православные татары при нацеливании государственной политики на подрыв исламской татарской идентичности. Больше того, напомним, что одним из идеологов, вдохновителей и наводчиков крестового похода против Ислама в России является никто иной как функционер ВРНС, директор его "Правозащитного центра" Роман Силантьев.

Исходя из вышеуказанного, для мусульман назначение зампредом ВРНС Константина Малофеева ничего принципиально не меняет, если не придавать особого значения символизму, ибо он является хозяином компании "Царьград", как называют Стамбул те, кто грезят о его "реконкисте" православными. Однако это назначение, безусловно, должно сказать многое остальному миру. Ведь Константин Малофеев - это тот человек, из кармана которого спонсировалась деятельность военизированных формирований в ходе т.н. "Русской весны", то есть, развязывание "гибридной войны" на юго-востоке Украины. Игорь Стрелков, Алексей Бородай финансировались именно из его кошелька (мы не говорим, что им лично, т.к. понятно, что он всего лишь является хранителем и управляющим доверенных ему денег), как и многочисленные "казачьи" формирования, "русская православная армия" и т.д.

Признанием "заслуг" Малофеева в развязывании гибридной войны в Украине стало его включение в санкционный список ЕС наряду с другими виновниками этой кровавой вакханалии. Кроме того, он успел попасть в поле зрения соответстующих органов и СМИ из-за финансирования через него европейских ультраправых, спекулирующих на борьбе с "исламизацией" - Марин Ле Пен, австрийской Партии Свободы и других.

Собственно, то, что именно такой человек назначается вторым лицом в ключевой общественной организации РПЦ и ее "Русского мира", абсолютно логично и закономерно. Ведь именно такие люди и являются и авторами этой доктрины, и олицетворяют ее собой, как олицетворением духовного послания, которое несет РПЦ России и миру, является не христианская проповедь любви и сострадания, а угрозы устроить ядерный апокалипсис.