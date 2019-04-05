Епископ Ракетный как зеркало милитаризации РПЦ

Русская Православная Церковь Московского Патриархата под руководством Кирилла Гундяева все больше превращается из религиозной организации в политическую, а с определенного момента и военно-политическую корпорацию.

Характерной иллюстрацией этого процесса стало вчерашнее производство в епископы РПЦ подполковника Ракетных Войск Стратегического Назначения (РВСН) Сергея Привалова (на фото).

Примечательно не только производство в епископы подполковника РВСН в запасе. Не менее примечательна и манипуляция церковными традициями самой РПЦ явно с политическими целями. Ведь епископ это сан, положенный для т.н. "черного духовенства", иначе говоря, духовенства монашествующего. Тогда как подполковник Привалов до вчерашнего дня состоял в т.н. "белом духовенстве", к которому относится священство, имеющее право состоять в браке.

По случаю нового назначения Привалову теперь придется принять монашеский постриг, однако, то, что в данном случае второе следует за первым, а не наоборот, выглядит как явная подгонка церковных традиций под политическую целесообразность.

В чем же она может заключаться? До сих пор подполковник Привалов возглавлял Синодальный отдел по связям с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Иначе говоря, был главным ответственным по связям с силовиками. По своей сути, это должность административная, но, как видно, этому направлению решено придать особые духовные измерение и вес - ответственный по связям с силовиками теперь должен быть не каким-то там церковным бюрократом, а целым епископом. Чтобы было понятно, и сам патриарх РПЦ тоже является епископом, а патриаршество является высшим епископским званием, которому предшествуют архиепископ и митрополит.

Стоит ли удивляться тому, что в армии юридически светского государства, которым на бумаге является РФ, согласно конституции которой религиозные организации отделены от государства и равны между собой, официально строится Главный Храм Вооруженных Сил РФ, которым, конечно же, будет православная церковь?

Или тому, что хор главного собора РПЦ во второй столице России прямо в его здании исполняет песни с призывом к ядерному удару по США, то есть, фактически, Армагеддону?

Или это вполне логично, если учесть, что подполковник РВСН, курирующий связи с армией и силовиками, экстренно производится в епископы, фактически минуя монашеское послушание?

Все это никак не выглядит случайными совпадениями - РПЦ МП на глазах становится вдохновителем милитаризации российского государства и общества и приводит в соответствие с этой милитаризацией свои церковные структуру и кадровый состав.