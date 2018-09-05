Шойгу опять указал "нехристям" на их место в России (видео)

Министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз отбросил фиговый листок номинальной российской конституции и наглядно продемонстрировал россиянам, не являющимся последователями Русской Православной Церкви (РПЦ МП), что они в России никто и звать их никак.

Такой вывод недвусмысленно следует из анонсированных им вчера планов построить "Главный храм Вооруженных Сил России" в подмосковном парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

"Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта Храмового комплекса", - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Разумеется, речь идет о чисто православном храмовом комплексе (если, конечно, считать язычество РПЦ МП православием). Никаких, даже скромных мест для представителей других религий в "Главном храме Вооруженных сил России" в нем не предусмотрено.

Из этого следует очевидный вывод - мусульмане, буддисты, протестанты и прочие "басурмане", которым хватает глупости продолжать служить этому государству и подвергать ради него свою жизнь опасности (не говоря о том, чтобы убивать ради него своих единоверцев), полноценными служащими ВС РФ, равными в правах с православными сослуживцами, его руководством не воспринимаются.

Также очевидно, что такой проект не мог быть не согласован с высшим политическим руководством страны. Которое в очередной раз показало, что в ней ничего не стоят ни ее конституция в целом, ни ее ст.14, которая гласит:

"1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".