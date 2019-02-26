Хотят ли православные войны - атомной? (видео)

Когда раны от Второй мировой войны, перепахавшей всю Центральную Россию вместе с Украиной и Беларусью, были еще свежи и живы многие из тех, кто ее помнит, советский русский поэт Евгений Евтушенко написал знаменитое стихотворение со следующими словами:

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны".

Эти стихи положили на популярную в советские годы песню, однако, сегодня песни в этой стране популярны уже другие.

Так, на днях в Исаакиевском соборе - главном православном храме Санкт-Петербурга его хор исполнил песню со следующими словами.

"На подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, — говорю, — Петров, на город Вашингтон!"

https://www.youtube.com/watch?v=2JHTzoPntxg

С одной стороны, конечно, ничего нового и ничего удивительного - после того, как сам "национальный лидер" заявил, что не надо бояться ядерной войны, потому что в случае таковой "мы как мученики попадем в Рай, а они просто сдохнут". Уже не говоря о предшествовавших этому годах милитаристской пропаганды, когда с центральных государственных телеканалов Вашингтону угрожали "радикоактивным пеплом".

С другой стороны, повторимся - все это происходит в главном православном храме второй столицы России, официальный хор которого поет песню с призывом к мировой ядерной войне.

В этой связи возникают закономерные вопросы. Если эта песня была самодеятельностью руководства хора, почему ее не осудила Русская Православная Церковь? Учитывая то, что эта история повлекла за собой скандал, молчание РПЦ может расцениваться только как то, что ее руководство согласно с исполнениями подобных песен своими хорами и в свох храмах.

В таком случае получается, что крупнейшая религиозная организация России в своих церквях недвусмысленно ведет пропаганду мировой ядерной войны. Не является ли это основанием для утверждений о наличии православного терроризма, радикализации прихожан РПЦ и внесении ее самой в списки террористических организаций, запрещенных в РФ?