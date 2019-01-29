Крестовый Поход на Татар

Совсем недавно мы писали о том, как русский глава правительства Татарстана Алексей Песошин поручил православным военнизированным формированиям казаков "охранять общественный порядок" в этой исторически мусульманской республике.

А уже вчера другой русский член правительства Татарстана - министр внутренних дел Артем Хохорин призвал бороться с воспитанием мусульманскими семьями своих детей на принципах Ислама и за пределами мозгопромывочной системы государственного образования.

Так, выступая на коллегии МВД, он заявил, что переход детей из религиозных мусульманских семей, которых он как великий специалист по исламским богословским школам скопом зачислил в "салафиты", представляет угрозу обществу. Ведь так они будут воспитываться "в закрытой от социума среде". В связи с этим русский обер-жандарм поручил своим подчиненным начать выявление мусульманских семей и детей в Татарстане, которые идут по пути домашнего образования, право на которое им, кстати, дает само российское законодательство.

Видимо, потом эти семьи станут первоочередными кандидатами на отправку в лагеря перевоспитания, когда соответствующий опыт Китая в отношении уйгуров будет перенесен в Россию?

Однако надо признать, что в отличие от строителей "русского мира" китайские коммунисты, по крайней мере, последовательны - они борятся не только с Исламом, но и со всеми религиями, в том числе, христианами, последователями "Фалуньгун", Далай-Ламы и т.д.

Российские же централизаторы одной рукой запрещают исламское образование мусульманским детям, а другой предоставляют православным казакам право патрулировать мусульманские земли.

Больше того, все более явно они дают понять, что их цель, чтобы мусульманские народы перестали быть мусульманскими. Так, еще два года назад мы писали о продвижении руководством РПЦ проекта т.н. "православных татар", лицом которого избрана Динара Бухарова, по слухам, жена генерала ФСБ. Теперь его пытаются вывести на другой уровень среди татар - согласно программе Рождественских чтений, проводимых РПЦ в эти дни, одна из его секций под названием «История и перспективы православной миссии среди тюркоязычных народов», организованная совместно Синодальным миссионерским отделом и Московской татарской православно-христианской общиной, должна пройти в Татарском культурном центре Москвы по адресу Малый Татарский переулок, 8.

Чтобы было понятно: Татарский культурный центр, он же дом Асадуллаева - это исторический центр не просто татарской общины Москвы, но и московских мусульман на протяжении многих десятилетий, когда эти понятия были неразделимы. И вот, в нем планируют собраться госпожа Бухарова, и такие видные "татарские национальные деятели" как митрополит Псковский и Порховский Тихон, епископ Касимовский и Сасовский Василий и - куда же без него - Силантьев Роман Анатольевич (л.а.), чтобы обсудить, как же им христианизировать татар.

Еще раз - в центре татарской жизни, одним из императивов которой на протяжении веков было именно противодействие христианизации татар, планируют собраться высокопоставленные представители РПЦ, чтобы обсудить, как эту христианизацию лучше проводить. В то время, как русский министр в Татарстане планирует вычислять мусульманские религиозные семьи, а русский премьер-министр - выпускать патрулировать его улицы казаков.

Это путинская Россия начала 2019 года.