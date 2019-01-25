Мусульманам не нужны "казачьи" оккупанты

В эти дни друг на друга наложились разные новости о явлении, непосредственно затрагивающем мусульман России как в прошлом, так и в настоящем.

Во-первых, стало известно, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал официальный документ, предполагающий привлечение казаков к "охране общественного порядка".

Премьер-министр Татарстана. Алексей Песошин. Поручает казакам "охранять порядок". В Татарстане.

Пожалуй, лучшей иллюстрации того, во что превратилась республиканская государственность Татарстана (а в конституции РФ республики названы государствами, как в этом качестве она определена и в конституции самой республики), трудно найти.

Казаки сегодня сами всячески выпячивают свою религиозную принадлежность и лояльность РПЦ. Так почему тогда православным вооруженным формированиям поручается "поддерживать порядок" в исторически мусульманском регионе? Почему никому не придет в голову в Татарстане создать дружины "гази" или "батыров" в Башкортостане, или уж сразу "моджахедов" на Северном Кавказе, и поручить им поддерживать общественный порядок? Думается, за одно такое предложение сегодня можно загреметь по статье за призывы к терроризму или подготовке к созданию террористического сообщества. И, разумеется, если кто-то вообще сочтет нужным объяснять, почему этого нельзя делать, будет сказано, что Россия - "светское государство" и "охрану общественного порядка" в ней должны осуществлять ее "органы правопорядка", а не военизированные религиозные объединения.

Однако это только, если эти объединения мусульманские. Для православных же - в Татарстане! - утверждается План мероприятий по реализации в 2019-2020 годах в Татарстане Стратегии развития государственной политики России в отношении российского качества до 2020 года.

Во-вторых, в эти дни ряд общественных объединений, включая оппозиционную партию ПАРНАС, выразили казакам соболезнования в связи со 100-летием расказачивания, начатого после подписания Яковым Свердловым одноименной директивы 24 января 1919 года.

Откровенно говоря, на фоне новостей вроде первой никакого сочувствия казачеству сегодня уже не возникает. И тем более может показаться странным, что оно исходит от оппозиционной партии, учитывая, что нынешние казаки по всей стране используются для разгона оппозиционных мероприятий и акций протеста.

Но тут надо отметить, что именно против такого поведения называющих себя казаками, которым поручают "охранять общественный порядок", выступил ряд деятелей, претендующих выступать от имени казачьего народа. В частности, известный диссидент Владимир Мелихов, преследуемый за создание в станице Еланской мемориала героям антибольшевистского сопротивления, включая атамана Краснова, который воевал во Вторую мировую войну против сталинского режима. В своем интервью он рассказал, как в 90-е годы движение за возрождение казачества начиналось как национальное движение за возрождение казачьего народа, желающего иметь свою автономию и культуру, и как в итоге Кремль нейтрализовал его и превратил в свой репрессивный инструмент. Несколько раньше со схожим заявлением выступил представитель дореволюционной эмиграции родовых казаков атаман Алексей Келин, который призвал их не участвовать в казачьих организациях, санкционированных чекистской властью (т.н. "реестровые казаки") и не поддерживать ее авантюры, в том числе, по разжиганию межнациональных конфликтов.

В этой связи, конечно, возникают противоречивые чувства. С одной стороны, конкретно у мусульманских народов нет никаких оснований любить и тех не реестровых, а родовых казаков, которые шли против них с огнем и мечем в авангарде завоевательной и геноцидной политики Российской империи. С другой стороны, надо понимать, что история это сложный процесс, а история империй вдвойне сложный, когда вчерашние палачи превращались в жертв и наоборот, друзья становились врагами, и наоборот, а потому важно смотреть на нее с позиций не только прошлого, но и настоящего дня и возможного будущего. Относится это и к истории казаков, которые сами как народ, служивший царской России, оказались под катком России советской, и к истории ряда мусульманских народов, которые так же, как и казаки принимали участие в строительстве этой империи в обмен на "землю и волю"...

С этой точки зрения, поддержать позицию родовых казачьих патриотов, выступающих против использования этих военнизированных банд КГБ-РПЦ в агрессивных целях нынешнего режима, в интересах, в том числе мусульман. Как и разъяснять, что т.н. "казаки", которых нынешний режим подтягивает для повсеместного насаждения "русского мира" - это ряженные, среди которых этнических казаков днем с огнем не сыскать, как зачастую не найти и этнических русских среди апологетов самого этого "русского мира".

Однако в сухом остатке практических выводов это не меняет. Вооруженному казачеству, будь оно реестровым или этническим, не место на мусульманских землях, включая территории республик титульных мусульманских народов в составе официально светского государства РФ. Пусть родовые казаки борятся за возрождение своей автономии на своих родовых землях вроде Дона, или возрождают свою этническую культуру в форме обычных землячеств, если уж оказались на чужбине. Но те, кто в формах с крестами нагайками будут наводить свои порядки на мусульманских землях, должны знать, что относиться к ним будут как к оккупантам, независимо от их происхождения.