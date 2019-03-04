Дагестан: культурные войны и моральный террор

Дагестан в последнее время превратился в главный фронт культурной войны внутри РФ. Недавний скандал вокруг непристойного спектакля, до этого сканал в связи с установкой памятника османским войнам, до этого с фестивалем аниме, и этот список не исчерпывающий.

Каждый такой скандал в итоге возвращается к дискуссии по одним и тем же принципиальным вопросам: по каким законам должен жить Дагестан, как эти законы должны соотноситься с законами современной России и насколько Дагестан является и должен быть ее частью или обладать своей спецификой.

Мы уже разъясняли, что в конкретных реалиях нынешней путинской России дагестанские сторонники светской демократии и их российские единомышленники фактически предлагают мусульманам республики принять только издержки этой системы без ее преимуществ.

Почему? Потому что в авторитарной, с признаками тоталитаризма (или движения в его сторону) стране отсутствуют те гарантированные конституцией и законами РФ права, которыми могли бы пользоваться и мусульмане, как то право на свободу собраний и митингов, религиозной проповеди, открытия независимых религиозных центров, наконец, создания и участия в выборах партий, которые представляют интересы конкретных религиозных и национальных сообществ. Ничего этого в современной путинской России нет, как нет и реального отделения религиозных организаций от государства и их равенства перед законом.

Предлагают ли сторонники светских ценностей и соблюдения законов РФ на всей ее территории начать борьбу за них со всего вышеперечисленного? Нет, на это у них кишка тонка (за исключением единиц последовательных в своей позиции). Да, большинству из них это просто не нужно, будем откровенны.

"Свобода", "светскость" и "гарантирующие их" российские законы в понимании большинства их поборников в Дагестане сводятся исключительно к возможности открыто и демонстративно проводить мероприятия, бросающие вызов исламским ценностям. У них это право, на их взгляд, должно быть, при том, что мусульмане лишены права - кроме как в жестко контролируемых государством формах (чего они не хотят для себя!) - проводить собрания или приглашать с выступлениями религиозных проповедников, которые будут так же свободно демонстрировать исламские убеждения, как сторонники "светскости" хотят демонстрировать свои.

Но что интересно - при всем вое "светских" о нарушении их прав, в Дагестане неизвестно ни одного случая, чтобы кого-то из них включили в т.н. профилактические списки, которые забиты мусульманами. Зато на днях стало известно о включении в эти списки знаменитого дагестанского комика Эльдара Иразиева, руководителя проекта "Горцы от ума" - после того, как он позволил себе несколько публичных призывов к защите нравственных ценностей мусульман и горцев.

Силовики через подконтрольные им СМИ поспешили опровергнуть заявление Иразиева о его постановке на профучет как экстремиста. Однако он догадался записать свою беседу с сотрудником полиции, который сообщил ему эту новость, и выложил эту видео-запись в соцсети.

Напомним в этой связи, что списки профилактического учета экстремистов - это абсолютно противоправный по своей сути инструмент, так как тысячи людей включаются в них произвольно, без решения суда, хотя экстремизм в России считается уголовно наказуемым преступлением, которое должно быть доказано и осуждено решением суда. Люди, включенные в эти списки, поражаются в правах, в том числе, ограничиваются в передвижении по стране и за ее пределы, подвергаются дополнительному контролю.

При этом подобные списки носят закрытый характер, что, как в данном случае, позволяет силовикам отрицать включение в них человека.

Так сколько же сторонников ночных клубов или эротических театральных представлений, с которыми спорил Иразиев, были включены в такие списки подобно ему за высказывание своей позиции? Подозреваем, что ни одного.

О каких же "исламизации" и "моральном терроре" в свой адрес вопят сторонники воинствущей светскости? И против кого действительно ведется такой террор?