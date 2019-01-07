Война с исторической памятью в Дагестане или как османские солдаты превратились в "защитников свободы России"

Открытие в пригороде Махачкалы 15 декабря 2018 года памятника османским воинам Кавказской Исламской армии, павшим в тяжелых сражениям осени 1918 года, стало скандальной сенсацией, в первую очередь из-за «своевольной» трактовки истории, которую допустили дагестанские кумыкские общины, которые собственно и открыли памятник. Как сообщалось, памятник был поставлен над могилами солдат, павших в бою против «британского наймита генерала Лазаря Бичерахова».

Именно эту трактовку истории решили подкорректировать администрация МР «Карабудахкентский район» и администрациия села Агачаул. 3 января уже этого года они попросту заменили первоначальную трехъязычную (кумыкский, турецкий, русский) мраморную плиту на памятнике, в тайне от установивших ее организаций. Вместо нее появилась следующая плита на русском языке:

«В память воинам, павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи селения Агачаул в 1918 году. Мир и покой их душам».

Обсуждать абсурдность этого поступка (воины, похороненные на турецком некрополе, пали за свободу России? Серьезно?) попросту нет смысла. Поэтому мы лишь приводим обращение кумыкских организаций, которые возмущены произошедшим.

«Махачкала, 05.01.2019 гг.

15 декабря 2018 года, как известно, семью юридически зарегистрированными кумыкскими Общинами в пригороде Махачкалы (с. Агачаул, Карабудахкентского района, где имеется старинный (с 1918 г.) турецкий некрополь) был открыт памятник воинам Кавказской Исламской Армии, павшим в ожесточенных боях в октябре–ноябре 1918 года за освобождение города Анжикалы (русск.название Порт-Петровск) от бандитских формирований британского наймита, генерала Лазаря Бичерахова. Однако, как стало известно теперь, 3 января 2019 года Администрацией МР «Карабудахкентский район» и Администрациией села Агачаул первоначальная трехъязычная (кумыкский, турецкий, русский) мраморная плита на памятнике была в тайне от установивших ее организаций ПОДМЕНЕНА другой русскоязычной следующего содержания

«В память воинам, павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи селения Агачаул в 1918 году. Мир и покой их душам».

Таким образом, была произведена не только подмена текста, но и подлог, так как под ним указаны названия наших организаций, хотя к новому тексту мы никакого отношения не имеем, о чем и заявляем в категорической форме.

В связи со случившимся вопиющим произволом (самоуправством) муниципальных властей и попранием наших законных гражданских прав Собрание полномочных представителей 7 кумыкских Общин, установивших данный памятник, уполномочено заявить:

Установление памятника в год 100-летия исторического события с нашей стороны было актом чисто человеческого мусульманского отношения, данью священной памяти 192 павших турецких воинов, прах которых многие годы покоится на дагестанской земле ( 69 из них на Агачаульском некрополе).

К нашему глубокому сожалению, к этому варварскому акту подталкивали исполнителей этого бесстыжего акта «вандализма» и некоторые националистически-шовинистические российские (дагестанские) и армянские СМИ, а также некоторые республиканские (дагестанские) чиновники, которые вольно и невольно способствовали распространению заведомо ложной, клеветнической, информации, откровенных домыслов и выдумок о нашем богоугодном начинании, как якобы проплаченному из за границы.

В связи с вышеизложенным, Собрание представителей кумыкских Общин предупреждает: мы не можем равнодушно наблюдать за тем, как наносится ущерб нашим добрым именам и репутации, а наше благое богоугодное дело намеренно политизируется, а инициаторы проекта подвергаются постоянному давлению и запугиванию.

Мы единодушно осуждаем акт вандализма (демонтажа) первоначальной мраморной плиты с надписями на трех языках и ее подмены другим. И решительно требуем от муниципальных властей безотлагательного восстановления первоначального текста.

Мы обращаем внимание общественности, отечественных и зарубежных СМИ на то, что от имени 7 кумыкских общин и тех которые с нами солидарны (это более чем 70 тысяч человек) мы оставляем за собой право отстаивать наши добрые имена всеми способами, предусмотренными как отечественным, так и международным правом и законодательством.

Мы обращаемся к вам:

Поддержите нас в нашем справедливом богоугодном деле и деле защиты нашего доброго имени и репутации!

Данное заявление обсуждено и единодушно принято на собрании; подписано полномочными представителями юридически зарегистрированных 7 Территориально-соседских общин «Таргу», «Агачаул», «Кахулай-Торкали», «Альбурикент», «Атлыбоюн», «Бойнак», Казаныш»: М.-А. Магомедов, Р. Бадрутдинов, В.Вагидов, Ш. Салиев, И. Джанхуватоа, Валиев, Р. Абдулкеримов, К. Алиев, Р. Атаев, Ш. Магомедов, Г.-Г. Бамбатов, К. Генжеханов, Р-С. Абдурахманов, О. Амирханов.»