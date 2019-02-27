В Дагестане начался сезон «Охоты на мужчин»

В Дагестане продолжается скандал, связанный с прошедшей 23 февраля в махачкалинском Доме Дружбы театральной постановкой пьесы «Охота на мужчин».

Началось с того, что спектакль раскритиковал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, указавший на непристойный характер пьесы.

"Почему власть Дагестана молчит? Где депутаты Народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что вы все молчите? Они назвали этот спектакль "Охотой на мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас. Или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь, – призвал он в своем Instagram. – Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел".

Нурмагомедов заявил, что не знает, есть ли в нашей стране закон, который "одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города". "Почему закон не работает? И кто за эту порнографию ответит?" – спрашивает боец и советует кабмину Дагестана провести расследование, чтобы "организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом".

"И хочу обратиться к правительству Дагестана: если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя", – пригрозил он, поставив хештег #ДагестанПроснись.

Кампания на этом действительно не завершилась. Уже муфтият Дагестана попросил правительство принять во внимание чувства верующих и ввести в спектаклях цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали. Об этом сообщил глава отдела фетв при ДУМД Зайнулла Атаев в своем Instagram.

"Бесконечная хвала Всевышнему, что наш народ сохранил духовный иммунитет и способен отличать мерзкое, плохое от хорошего. Хвала Всевышнему, что богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева", – заявил Атаев.

При этом Атаев выразил "крайнюю обеспокоенность и огорчение тем фактом, что некоторые люди, абсолютно не считаясь с религиозными чувствами своего народа, устраивают подобные спектакли".

"Больше всего удручает тот факт, что у этого перформанса нашлись зрители, которые аплодировали, выкрикивали 'браво' и даже дарили цветы по окончанию спектакля", – добавил он.

Представитель муфтията не исключает, что "подобные спектакли, 'культурные диверсии' и впредь будут появляться у нас в республике, неся с собой разложение и деградацию общества".

"Призываю все компетентные органы, а также организаторов впредь считаться с религиозными чувствами верующих и подвергать критике, цензуре все те культурные программы и спектакли, которые вы хотите организовывать у нас в республике, – сказал Атаев. – Настоятельно хотелось бы попросить не предоставлять площадок для подобных спектаклей, для зрелищ, где выступает обнаженные или полуобнаженные актеры, которые прикасаются друг к другу и имитируют интимные сцены".

С другой стороны, министерство культуры Дагестана достаточно аргументированно ответило, что оно не уполномочено вводить цензуру на площадках, которые ему не подчиняются, таких как Дом Дружбы. "Частное лицо, собрав все необходимые документы, арендовал площадку Дома Дружбы для проведения данного мероприятия. С него и надо спрашивать".

Актер и продюсер нашумевшего спектакля Иван Жидков уже извинился перед дагестанскими зрителями. По его словам, его пригласили и он приехал, а сама "Охота на мужчин" – это классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

На самом деле, этого определения достаточно, чтобы не показывать такую пьесу в мусульманском регионе.