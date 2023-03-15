Имран Хан: ничего личного...

В Пакистане разрастаются столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и силовиками, которые начались после его обращения к народу с призывом выйти и защитить его от возможного ареста или даже убийства.

Ситуация крайне неприятная, и не только потому, что уже льется кровь мусульман, но и потому что в случае разрастания этого конфликта могут пролиться реки этой крови, так как дестабилизацией страны могут воспользоваться разные крайние группировки вроде "Тахрик э Талибан" (не путать с афганским Талибаном), ИГ и т.п.

Наши старые читатели должны помнить, что было время, когда мы с большой симпатией писали об Имране Хане, начав освещать его путь к власти еще тогда, когда он находился в оппозиции. Да и многие его шаги на международной арене в том, что касается инициатив по консолидации Исламского мира и его ключевых стран, вызывали большой энтузиазм.

Поэтому события его отстранения от власти, произошедшие в прошлом году, и то, чем что сопровождалось, не могли не вызвать разочарования. Тогда мы об этом написали в ряде своих публикаций, в частности, весной прошлого года в статье "Токсичность: Путин утопил Имрана Хана" (https://golosislama.com/news.php?id=40591) и летом того же года в статье "Выплывет ли Имран Хан: главное не утопить себя снова" (https://golosislama.com/news.php?id=40874). Поэтому рассмотрим происходящее сейчас через призму сформулированного еще тогда.

В частности, на днях, на фоне призывов к своим сторонникам он сделал ряд программных заявлений в интервью "Аль-Маядин", позволяющих понять, почему его сейчас дружно поддерживают не только прокремлевские "мусульманские блогеры", но и просто различная вата, далекая от проблем Исламского мира.

Так, Имран Хан заявил, что за его отстранением стоят США, потому что он проводил невыгодную им политику, отказываясь от создания в Пакистане американских военных баз, ибо американская война с талибами в Афганистане обернулась множеством жертв не только афганцев, но и пакистанцев.

Этому сложно возразить, и более того, в свое время, освещая еще путь Имрана Хана к власти, мы указывали на то его преимущество, что он обещал в случае победы покончить с использованием территории Пакистана для атак на Афганистан.

Но есть одно серьезное но - с тех пор ситуация принципиально изменилась, в том числе после того, как американцы ушли из Афганистана, приняв как реальность власть над ним талибов и бесперспективность борьбы с ними. Причем, как мы это подчеркивали, до того, как экстренно эвакуироваться на фоне стремительного наступления талибов, американцы фактически готовились к этому, проводя переговоры с талибами на открытой для этого с их согласия контактной площадке в Катаре.

В итоге американцы получили от них гарантии по принципиальным для себя вопросам, а именно неиспользования территории Афганистана для атак на США и их союзников и подготовки к ним, что позволило им отказаться от дальнейшего военного противодействия талибам. Другое дело, что талибы не договорились с американцами по принципиальным для них вопросам, и отказались войти во власть через вхождение в правительство признанной Исламской Республики Афганистан, настояв на правлении под флагом своего, но международно непризнанного Исламского Эмирата Афганистан. В связи с чем активы Афганистана так и остались замороженными и не были переданными новой власти, испытывающей из-за этого серьезные проблемы.

Но кстати, надо отметить, что несмотря на установление публичных контактов с талибами, ни одна из международно признанных мусульманских стран, включая Пакистан под властью Имрана Хана, не пошла на полноценное признание Исламского Эмирата Афганистан и установление с ним полноценных дипломатических отношений. И понятно, почему, но непонятно тогда, зачем злоупотреблять сейчас темой противостояния американцам в их стремлении использовать Афганистан для борьбы с талибами, когда уже несколько лет как американцы отказались от этой борьбы, сосредоточившись на более приоритетных для себя направлениях?

Еще одно заявление Имрана Хана из этого интервью о том, что под его руководством Пакистан отказывался от присоединения к санкциям против России и поставок оружия Украине, потому что "война в Украине не имеет отношения к Пакистану". Хотим напомнить в этой связи, что по заявлениям Имрана Хана, сделанным во время обсуждений темы геноцида уйгуров в Китае, он тоже не имел отношения к Пакистану, в связи с чем Имран Хан открыто поддержал Пекин, избранный им в качестве своего главного союзника.

В этой связи мы уже не раз писали о том, что печальная реальность современной Исламской уммы заключается в расколотости различных ее частей, ни одна из которых не может вести себя как самодостаточная, и вынуждена вступать в союз с неисламскими силами, будь то США или Китай, игнорируя интересы и проблемы других частей Уммы.

Вот и в этой ситуации мы скажем откровенно: если наши проблемы не имеют значения для Имрана Хана, почему мы должны желать ему успеха в его борьбе, если его результатом станет усиление наших врагов - России и Китая?

При этом в отличие от Имрана Хана мы не говорим, что происходящее в Пакистане не имеет к нам отношения. Но Имран Хан и Пакистан это не одно и то же. Имран Хан и его сторонники - это одна из многих борющихся за власть внутри Пакистана групп, которых там куча, а Пакистан это примерно двухсотмиллионная мусульманская страна с ядерным оружием. И нам как мусульманам важно, чтобы, сохранялись ее исламские основы, единство и стабильность, а не чтобы кто-то конкретно там пришел или не пришел к власти. Но если уж говорить о предпочтениях тем или иным пакистанским силам, конечно, наш интерес заключается в том, чтобы у власти были те, кто поставляет оружие борющимся с Российской империей и готовы присоединиться к санкциям против нее, а не наоборот.

Как говорится, ничего личного. Имран Хан нам может быть симпатичен, но если его не волнуют наши или уйгуров проблемы, то мы будем желать Пакистану помимо стабильности и единства в общем, той власти, которая выгоднее нам.