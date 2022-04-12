Токсичность: Путин утопил Имрана Хана

Итак, несмотря на массовые протесты сторонников Имрана Хана (на фото), у Пакистана новый премьер-министр - Шахбан Шариф.

В своей инаугурационной речи он помимо прочего заявил о том, что будет придерживаться стратегических союзнических отношений с Турцией. «Пакистан и Турция - две страны с вечными узами. Под руководством Тайипа Эрдогана Турция добилась беспрецедентного успеха. Когда дело доходит до кашмирского вопроса, Турция всегда была в авангарде. Наши двусторонние отношения будут продвигаться вперед», - заявил новый пакистанский премьер.

В свою очередь турецкий лидер позвонил новому пакистанскому премьеру, чтобы поздравить его с избранием и поддержал его настрой, заявив: «Я уверен, что под вашим руководством братские узы между Пакистаном и Турцией укрепятся».

Подобные отношения двух ключевых для мусульманского политического пространства государств, вне зависимости от того, кто в них находится у власти, радуют. Но, конечно, история с отстранением Имрана Хана огорчает, и придется ее прокомментировать.

Имран Хан - это человек, ворвавшийся в пакистанскую политику с ее сложившейся партийно-клановой системой и сумевший произвести в ней революцию. Будучи талантливым выходцем из небогатой семьи, благодаря своим успехам в крикете в команде пакистанского колледжа он сумел переехать в мировой центр этого спорта - Великобританию, продолжив спортивную карьеру там. А в 1992 году произошло то, что превратило его в героя на Родине - национальная команда Пакистана с ним как капитаном впервые стала чемпионом мира по крикету.

Это дало ему и моральный, и финансовый капитал, который он решил использовать для преобразования своей страны. В 1994 году он начинает политическую карьеру с Мухаммадом али-Дурани, бывшим лидером молодежного крыла Исламского джамаата (Джама'а аль-Исламийя). А в 1996 году создает собственное Пакистанское Движение за Справедливость, которое начинает противопоставлять себя всем существующим политическим силам, критикуя коррупцию и клановость.

Вообще, фактически Имран Хан это такой пакистанский Саакашвили или, если угодно, Навальный, только такой, у которого получилось придти к власти. И получилось фактически благодаря пакистанскому Майдану - уличной революции в 2013 году, ставшей трамплином для мощного вхождения его партии в парламент после многих лет прозябания. Что открыло ему дорогу к победе на выборах в 2018 году.

Тем печальнее то, что фактическое смещение Имрана Хана произошло на фоне не просто обвинений в провале борьбы с коррупцией, но и одиозного сближения с политиком, который является полной противоположностью майданов и антикоррупционных движений и борцом против них. Речь, конечно, о Путине, которого Имран Хан посетил в Кремле уже после начала им агрессии против Украины, поспешив заявить, что Пакистан не будет присоединяться к санкциям против России. И вот эта история уже про то, что в политике необходимы не только прагматизм, но и разборчивость и чувство меры.

Скажем, многие с печалью закрывали глаза на то, что он, апеллируя к Исламу и даже модели Мединской общины Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, фактически поддержал политику Китая в отношении уйгуров. Ведь главная угроза Пакистану с момента его основания исходит от Индии, а в последние годы на фоне событий в Афганистане, у Пакистана, который обвиняли в поддержке афганских талибов, серьезно испортились отношения с США.

В такой ситуации понятно, что Имрану Хану с его амбициями новых проектов развития некуда было деваться и приходилось прижиматься к Китаю. И к слову, когда мы писали о том, что в последние годы наметилась тенденция постепенного ухода США из Исламского мира, то как раз история с Имраном Ханом это подтверждала. Ведь не только испорченные отношения с США, но и еще большее сближение с Китаем сходили ему с рук.

Но демонстративный визит в Россию, напавшую на крупнейшую европейскую страну? Это же фактически поддержка главного государства - международного террориста, от которого даже использующий ее в своих интересах Китай пытается аккуратно дистанциироваться. И кроме того, Пакистан это все-таки не Китай, и если ему сходил с рук союз с одним мировым злом, которое пока худо-бедно держит себя в рамках приличия международного права, то союз еще и с тем, что сейчас превратилось в вызов всему международному порядку, это уже чересчур.

Да и зачем политику, начинавшему свой путь вместе с покровителями Джихада в Афганистане союз с прямыми наследниками и продолжателями тех, против кого его тогда вели? Защитнику мусульман - с их палачом в Чечне, Сирии и других местах (как будто бы мало одного компромисса по уйгурам)? Наконец, борцу с коррупцией, пришедшему к власти на народной революции - с коррумпированным тираном, который панически боится всех подобных революций вокруг своей страны как возможных примеров для нее.

В общем, Имран Хан возможно стал жертвой токсичности Путина, который окончательно утопил его, добавив тяжести к грузу тех внутренних проблем, что и без того тянули его в последнее время на дно. Что стало наглядным уроком для остальных - от этого токсичного персонажа лучше держаться подальше.

Что касается Имрана Хана, массовые выступления его сторонников показали, что поддержка у него еще есть. Поэтому хотелось бы пожелать ему использовать ее для благих целей и в будущем своими действиями не навлекать на себя не только гнев окружающего мира, но в первую очередь гнев Господа миров.