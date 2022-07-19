Выплывет ли Имран Хан? Главное не утопить себя снова

Борьба бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана за возвращение к власти является популярной новостью в мусульманском мире, особенно той его части, что тесно связана с Субконтинентом.

Напомним, что Имран Хан был смещен вотумом недоверия парламента весной этого года (https://golosislama.com/news.php?id=40591). И когда мы написали о связи этого смещения с его крайне неудачным визитом в Россию в день начала ею войны против Украины, некоторые читатели отнеслись к этому как к манипуляции. "Какое дело пакистанскому избирателю до событий в Украине?", - писали они.

Но ведь мы нигде не утверждали, что Имрана Хана свергли пакистанские избиратели. И прошедшие на днях выборы в региональный парламент Пенджаба тоже об этом говорят. На них партия Движение за Справедливость Имрана Хана получило 15 мест против 4 мест, полученных его главным противником - Мусульманской Лигой Шахбаза Шарифа.

Так как Пенджаб является одной из важнейших провинций Пакистана, теперь у Имрана Хана появилось больше оснований требовать того, чего он стал добиваться сразу же после смещения с поста премьер-министра - досрочных общенациональных выборов. На которых у него есть хорошие шансы одержать убедительную победу, после чего он смог бы сформировать устойчивые парламентские большинство и правительство.

Однако вопреки сказкам о демократии, поддержка избирателей это далеко не все даже в странах, которые считаются ее идеальными примерами. А для Пакистана, в котором армия играет роль "глубинного государства", а главными политическими игроками являются не столько партии, сколько семейные и племенные кланы, это тем более так.

Так вот, наша мысль, высказанная после вотума недоверия Имрану Хану, заключалась в том, что в мире сейчас на кону стоит очень многое - в том числе и для тех пакистанских кланов, которые тесно связаны с участниками этой глобальной "Большой игры". В этой игре ты можешь теснить проамериканские кланы вместе с прокитайскими или пробританскими, либо наоборот. Но связываться с путинской Россией, удел которой в мировых раскладах - быть шестеркой Китая, это слишком токсичная роль.

Конечно, когда Имран Хан приезжал в Москву 23 февраля и встречался с Путиным 24 февраля этого года, он не знал, что именно в этот день его кремлевские партнеры начнут войну против Украины. Поступить с ним подобным образом, поставив его перед этим важнейшим фактом было настоящим свинством со стороны Кремля, но ничего другого от него ожидать и не приходится.

Однако и для Имрана Хана было большой ошибкой повести себя таким образом, как будто бы ничего не происходит. Возможно, тут сказалась его политическая неопытность - все-таки в большую политику он пришел из спорта и в ней был больше озадачен борьбой с коррупцией, чем геополитикой. Но политическое чутье должно было подсказать ему, что не стоит как ни в чем не бывало встречаться с главой государства, напавшего на страну, в поддержку которой выступил почти весь мир.

Конечно, никто не требовал от него выйти к камерам с флагом Украины, но прервать официальный визит до урегулирования конфликта он вполне бы мог - это корректная дипломатическая формулировка. И она была бы правильно воспринята всеми, кто способен на правильное восприятие. И самое меньшее, если уж он не сориентировался в ситуации, находясь в Москве, нужно было хоть как-то сгладить впечатление от этой невольной солидарности с путинской агрессией, вернувшись домой. Например, сделать заявление о том, что он не знал о начале войны в момент своего визита и не поддерживает решение политических проблем военными методами и т.п.

Еще раз - все это не про Украину, до которой пакистанскому политику действительно может не быть дела. Это про то, что нельзя садиться в одну, тонущую лодку с геополитическим банкротом, которого списал весь мир. И если Имрану Хану удастся выплыть после того, как он в нее неосторожно сел и с нее упал, то важно больше не повторить эту ошибку.