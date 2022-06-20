Токаев не хочет быть московским вассалом. Что ему теперь делать?

Наиболее интересным событием прошедшего Петербургского Международного Экономического Форума стало не скучное выступление Путина, но поведение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Кстати, то ли в силу хамства, то ли в силу слабоумия Путин было попытался унизить и его, произнеся его имя-отчество скороговоркой как рандомный набор звуков. Мол, не с руки русскому президенту запоминать сложное для русского уха имя какого-то нацмена. И это при том, что имя Касым-Жомарт не более сложное для запоминания и произнесения, чем отчество Кужугетович, которое Путин прекрасно произносит, обращаясь к Шойгу. Но где министр обороны сверхжержавы, а где правитель какого-то квазигосударства на территории "исторической России", которой он опять, в присутствии Токаева назвал СССР - видимо так считает Путин.

Меж тем, Токаев блестяще поквитался за это унижение, назвав квази-государствами, которые он не собирается признавать, созданные и признанные Путиным ДНР и ЛНР. Больше того, он прямо указал Путину на антиказахскую деятельность видных российских журналистов, причем, сделал это в присутствии боброедки Симоньян, чей муж Кеосаян и совершил одну из самых известных антиказахских выходок (https://golosislama.com/news.php?id=40644).

Ну и под конец, Токаев отказался принимать орден Александра Невского, которым обычно метятся вассалы "русского мира", сославшись на то, что он вообще пока решил не принимать никак орденов.

Неудивительно, что почти сразу после завершения этого форума стало известно о том, что Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, сославшись на проведение работ по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны. В ответ Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем.

Что ж, в этой связи повторим то, о чем мы недавно писали применительно к Токаеву (https://golosislama.com/news.php?id=40685). Мы будем рады ошибиться в характеристике его как московской марионетки, сделанной после того, как он призвал российские войска для усмирения казахских протестов. И ряд его демонстративных шагов последнего времени говорит именно об этом.

Однако надо понимать, что сейчас международные отношения приобрели уже такой характер, когда в геополитике надо выбирать "или - или" и быть готовым нести последствия за этот выбор. А в этом контексте надо понимать и то, что враждебные действия сорвавшейся с цепи путинской России могут выйти далеко за рамки блокирования поставок казахстанской нефти.

Поэтому Токаеву, если он действительно не хочет быть московским вассалом и демонстративно это показывает, надо вести такую политику, чтобы, во-первых, ему не приходилось прибегать ни к чьей помощи для защиты от своего народа, во-вторых, чтобы вопросы своей безопасности Казахстан мог решать сам.

Иначе говоря, необходима консолидация казахских власти и общества в том числе для защиты независимости своей страны, как это произошло в Украине. И при этом, чем успешнее будет эта политика сейчас, пока Кремль увяз в Украине, тем больше шансов, что оне не станет соваться в Казахстан потом - когда и если у него высвободятся силы с украинского направления.