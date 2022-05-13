Казахстан-Турция: новые шаги и старые риски Токаева

Для мусульман постсоветского пространства одно из важных событий уходящей недели - это визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, где он и другие члены казахской делегации встретились со своими коллегами из турецкого руководства.

Были заключены соглашения об углублении сотрудничества в десятках разных сфер - экономических, социальных, культурных. Но с учетом происходящего сейчас в мире, в том числе вокруг Казахстана и Турции, особое значение имеют договоренности, достигнутые главами и профильными ведомствами двух государств в военной сфере и сфере военной разведки.

Итак, комментируя эту новость, начнем с того, что этот тренд в любом случае можно только приветствовать. То есть, как бы ни было с другими моментами, о которых пойдет речь ниже, хуже от этого точно не будет, а лучше стать может.

Теперь что касается самих этих моментов. Еще осенью прошлого года мы с большим оптимизмом писали о создании Организации Тюркских Государств (ОТГ), в рамках которой уже было запланиро сотрудничество по всем этим направлениям между Турцией и тюркскими государствами Средней Азии, включая Казахстан (https://golosislama.com/news.php?id=40268).

Этот курс был избран Казахстаном уже при президенте Токаеве. Однако события начала этого года, когда для подавления народных выступлений Токаев призвал на помощь войска ОДКБ и сделал резкий крен в его сторону, заставили нас резко высказаться о нем как о московской марионетке (https://golosislama.com/news.php?id=40405).

Теперь, на фоне его визита в Турцию, честно говоря, хотелось бы признать свою неправоту - тот случай, когда это можно было бы сделать с удовольствием. Тем более, что ряд других шагов Токаева свидетельствуют о том, что ему удалось сохранить внешнеполитическую дистанцию от Москвы. Например, Казахстан не признал ДНР и ЛНР, не поддержал Москву в голосованиях по украинскому вопросу на международных площадках. Конечно, по отношению к Кремлю у него не такая линия как у союзников Украины вроде Польши и Литвы, но и не такая как у лукашенковской Беларуси. И на том спасибо.

Словом, будем надеяться, что логика развития истории и геополитических процессов будет приводить к окончательному преодолению Казахстаном и другими тюркско-мусульманскими республиками зависимости от Москвы и их сближению с Турцией. Последнее важно еще и потому, что привязаться к Китаю, что со многими из них происходит, отвязавшись от России - это поменять шило на мыло. Поэтому важно, чтобы туркестано-турецкое сотрудничество набирало обороты и подписанные соглашения воплощались в жизнь.

И все-таки, про январскую историю даже на таком фоне забывать нельзя... Ведь тогда Токаев для спасения собственной власти дал карт-бланш российским силовикам, и они могли делать в Казахстане, что хотели. То есть, по сути начать его поглощение с зачисткой, чего мы тогда и опасались.

А спасло от этого Казахстан то, что у Москвы на тот момент были другие планы - как уже известно сегодня, она на полных парах готовилась к захвату Украины и ее оккупации, стягивая на это направление все силы, включая резервы Росгвардии, МВД, УФСИНа и т.д. И именно поэтому отвлечь эти силы на поглощение Казахстана они не могли, потому что приоритетом для них уже была Украина. Поэтому погасив острую вспышку в Казахстане, они оставили его казахстанской власти, а сами сосредоточились на Украине.

То есть, фактически Казахстан спасло чудо, не будь которого он мог бы оказаться под оккупацией. Хвала Аллаху, что этого не произошло и замечательно, что Токаев использует ослабление хватки Кремля правильным образом. Но как он поведет себя, если подобная январской ситуация случится в следующий раз, но уже без спасительного чуда? После того, что произошло, этот вопрос не может себе не задавать ни один здравомыслящий человек.

Советуем мы о нем думать и казахским мусульманам и патриотам. И стремиться к тому, чтобы в критический момент решения, определяющие выбор будущего страны, принимались всей нацией и защитниками ее интересов во власти, а не отдельными политиками-конъюнктурщиками без стойких убеждений.