СССР 2.0. начал захват Туркестана. Смирятся ли туркестанские мусульмане?

Всю неделю мы воздерживались от подробных комментариев в связи с событиями Казахстана, ограничиваясь ежедневным пересказом новостей о происходящем там. И это позволило нам быть "над схваткой" на том этапе, когда речь шла о внутреннем противостоянии в этой стране.

Ведь действительно сами по себе вопросы выхода против правителя в мусульманской стране сложные. Можно ли выходить против несправедливого мусульманского правителя или правителя-вероотступника? Кем считать правителя мусульманской страны, если он не правит по шариату? Делает ли он при этом намаз или нет? Есть ли сила для свержения правителя, против которого дозволено выйти, или нет? Улучшит ли это ситуацию мусульман или ухудшит? Под какими знаменами совершается этот выход и какие люди его возглавляют?

Вокруг этих вопросов десятилетиями идут дискуссии, и учитывая то, что в происходящем в Казахстане на стадии внутреннего противостояния было слишком много неясного, мы сочли, что для исламского сайта будет неправильно призывать своих читателей, среди которых есть и казахи (хотя наш сайт заблокирован в Казахстане уже давно) к каким-то резким действиям.

Все эти вопросы, однако, перестали быть актуальными тогда, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал для разрешения этого противостояния внутри мусульманского народа военные силы немусульманских государств. "Если у нас в Казахстане оказалось, что не хватает наших сил, самим подавить, тогда мы жалеем, конечно, это правильно: как это так своего брата должен убивать, я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор" - эти его слова, которыми было обосновано такое решение, наверняка войдут в учебники истории как пример поразительного цинизма и лицемерия.

Лицемерия же в данном случае потому, что они явно не соответствует действительности. Что показало и сегодняшнее выступление Токаева, в которым он сказал, что дал приказ силовикам-казахам убивать протестующих казахов без всякой пощады и без предупреждения. Стало быть, не так тяжело казаху убивать казахов, Токаев? Зачем же ты тогда позвал немусульманских оккупантов на землю мусульман?

Каким бы ни был ответ на этот вопрос, он не отменит главного - с этого момента Токаев превратился в пособника оккупантов мусульманской страны, такого же, в какого превратилось марионеточное афганское коммунистическое правительство, позвавшее в Афганистан советских оккупантов, после чего в нем начался оборонительный Джихад, поддержанный мусульманами всего мира.

И, кстати, эти параллели весьма уместны. Ведь как в 1979 году пытавшийся лавировать между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком мусульманский Афганистан решили силой включить в коммунистический блок, нечто подобное происходит и в наши дни. Если до последних событий казахстанская власть пыталась лавировать между Пекином, Москвой и Анкарой, то теперь идеологи и пропагандисты оккупантов не скрывают своей радости от того, что с этой "многовекторностью" покончено и начнется жесткая интеграция Казахстана в "Русский мир". Признаки чего появились уже сразу - если раньше Токаев всегда выступал на казахском и на русском, то последние свои обращения он делает только на русском.

Фактически Казахстан будут силой включать в СССР 2.0. под эгидой ОДКБ. При этом показательно, что мусульманский член ОДКБ Кыргыстан отказался участвовать в усмирении тюркских братьев (о невмешательстве во внутренние дела Казахстана заявил и Узбекистан), зато объявление о вводе войск этого нового Варшавского договора (в котором силой удерживали народы - тогда Восточной Европы) сделал премьер Армении Никол Пашинян. Исторический символизм проявил себя даже в этом - при всех противоречиях чекистов с дашнаками в Средней Азии против мусульман-тюрок они будут действовать совместно, как это было и сто лет назад.

Таким образом, пока обломав зубы на Украине, но сумев поглотить Беларусь, СССР 2.0. решил назад начать поглощение мусульманского Туркестана, как это было сто лет назад. Тогда мусульмане ответили на это басмаческим движением. Неужели в этот раз они безропотно позволят переварить себя в гниющей пародии на совок, поголовно став "джамшанами-джамшутами" и "Абдуллой при товарище Сухове"?!