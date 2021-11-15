Тюркский мир на подъеме, "Русский мир" летит в пропасть. Как не повторить его ошибок?

Преобразование в конце прошлой недели Тюркского Совета в Организацию Тюркских Государств (ОТГ) и принятие его доктрины "Тюркское глобальное видение 2040" - это веховое событие, мимо которого нельзя пройти. Решение было принято руководителями 5 государств-членов ОТГ - Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и при участии глав двух государств-наблюдателей - Туркменистана иВенгрии. К слову, в ходе встреч лидеров обсуждалась возможность вхождения в ОТГ на правах наблюдателя еще одного государства - Украины. Но не будем опережать события...

Программным документом, своего рода дорожной картой СТГ стала доктрина Тюркское глобальное видение 2040, ссылку на текст которого на английском мы здесь приводим, так как на русском нам его не удалось найти (https://www.turkkon.org/assets/pdf/haberler/turkic-world-vision-2040-2396-97.pdf)

При анализе этого документа бросаются в глаза два момента.

Во-первых, он составлен безупречно с точки зрения международного права и стандартов международного сообщества, так как именно их принципы заложены в его основу. То есть, в то время как любители постращать пантюркизмом, приписывают ему планы перекроить карту Евразии, в программном тексте лидеров тюркских государств говорится прямо противоположное - о приверженности "нормам и принципам международного права, включая суверенное равенство, территориальную целостность и незыблемость международно признанных границ и государств".

Ни о каком упразднении существующих государств с целью их слияния в одно сверх-государство, ни о каких претензиях на территории других государств в их международно признанных границах и речи не идет. Напротив, сквозной идеей документа является укрепление регионального и глобального сотрудничества, взаимодействие с существующими государствами и их объединениями.

Во-вторых, в основу документа заложена конкретика, а не пафос. Общность культуры, языка и традиций тюркских государств просто констатируется буквально в паре мест как нечто очевидное и не требующее того, чтобы это обосновывалось, превозносилось и т.д. Акцент же делается на том, что конкретно призвано объединить тюркские государства и способствовать их развитию. Так, члены СТГ договорились о тесном взаимодействии в сферах транспортного сообщения, энергетики, обмена технологиями, космоса, инфраструктуры, медицины, науки, образования, туризма и медиа. По каждой из этих сфер определены конкретные направления взаимодействия и общие цели.

Идеологически целями развития в этих сферах определены возвышение человеческого достоинства жителей тюркских стран и их сопроцветание. При этом указано, что они будут стремиться к претворению общих принципов демократии, уважая обстоятельства каждого отдельного государства на этом пути. Последнее понятно с учетом специфики такого государства как Туркменистан. Но хотелось бы надеяться, что такой специфики будет, чем дальше, тем меньше, и что внутри сообщества этих стран тон будут задавать высокие стандарты его локомотива - Турции.

Отдельно, конечно, стоит написать о том, что вынесено в название этой статьи. Ведь создание СТГ вызвало очередную истерику в кругах российских империалистов и шовинистов в связи с явным контрастом такого прорыва с провалами их "русского мира", уже не говоря об идеях "славянского единства", которые теперь не просматриваются даже на горизонте. Последнее наглядно иллюстрирует ситуация на белорусско-польской границе - в то время как тюркские страны договариваются о сотрудничестве, две крупнейшие славянские - "Союзное Государство России и Беларуси" и Польша фактически находятся на грани полноценной войны.

Другая война тлеет и в любой момент может разгореться по-настоящему между путинской Россией и еще одной крупнейшей славянской страной - Украиной. И не просто славянской - она фактически относится к той же ветви, к которой относятся Россия и Беларусь, в связи с чем ее и пытаются втянуть в "Русский мир". То есть, это все равно, что сейчас бы на грани войныы находились Турция и Азербайджан.

Но почему же столь разные результаты у архитекторов "Русского мира" и Тюркского? Этим вопросом сейчас задаются многие идеологи первого. А ведь ответ на него очевиден... Кто-нибудь помнит статьи и интервью Эрдогана, в которых он бы доказывал, что Азербайджан или Узбекистан это искусственные государства или требуовал от них сделать у себя турецкий язык государственным? Или может быть Турция, пользуясь ее отрезанностью от остального Азербайджана, оккупировала Нахичевань и включила ее в свой состав? А ведь именно так ведет себя путинская Россия с Украиной, называя ее государственность и язык искусственными, официально оккупировав одну часть ее территории и неофициально другую, убив 15 000 ее граждан в ходе вооруженной агрессии на Донбассе. Так о каком же "общерусском братстве" можно говорить в таком случае, не говоря уже о славянском, плоды которого сейчас в очередной раз вкушает Польша? Разве было бы возможно тюркское сотрудничество, если бы Турция так вела себя с другими тюркскими государствами?

Но самое драматичное для идеологов "Русского мира" - это то, что он опостылел славянским и неславянским народам, не только окружающим Беларусь и Россию, но и в них самих. В первой слетевший с катушек тиран назло соседям превращает свою страну в центр скопления обманутых им несчастных иммигрантов, которым он пообещал счастливую жизнь в Германии, а на деле обрек их на голод, холод и смертельный риск от пограничников соседних стран, которые и не собираются впускать их в себе.

Стремительно приближается к такому соостоянию и путинская Россия, превращающаяся в государство не только внешнего, но и внутреннего террора (https://golosislama.com/news.php?id=40263). Но не надо думать, что это касается только каких-то инакомыслящих, к числу которых в этой стране по определению может относиться любой сознательный и практикующий мусульманин. У власти, привыкшей решать любые проблемы методом террора, просто нет стимула развиваться. Зачем, если можно заткнуть любого, критикующего ее? Поэтому мы видим самые провальные в мире показатели по борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому Дальний Восток сейчас находится накануне продовольственного кризиса, так как китайские компании своими заказами и поставками оккупировали железные дороги, по которым доставлялось продовольствие с "материка". Поэтому в обществе снова разгораются межнациональные конфликты, так как нет представительства в политике различных национальных групп и сил и возможности их диалога. Так что, путинизм и лукашизм и своим-то народам обрыдли - о каком русском и тем более славянском мире можно говорить в таких условиях?

Но это должно стать уроком и для выигрышно выглядящего на их фоне тюркского мира и особенно его лидера Турции. Ведь еще пару лет назад лукашенковская Беларусь выглядела как своего рода восточноевропейская нейтральная Швейцария, с которой вели дела страны Запада и Востока, а не как международный изгой и террорист, которым она стала сейчас. Что же привело к столь драматическому изменению ее состояния за столь короткий срок? Только маниакальное стремление ее лидера любой ценой бороться за власть, не считаясь ни с общественным мнением своей страны, которое требовало его ухода, ни с мнением международного сообщества, которое осудило фальсификацию им результатов выборов и подавление протестов из-за этого.

И этот пример учит тому, что любой ответственный лидер национальные интересы и общественное мнение своей страны должен ставить выше своих личных амбиций. Если не хочет превратить ее в клон лукашистско-путинского "Русского мира".