Послание кремлевской шавки: кто не с ними, тот против них

Хамское обращение и неприкрытые угрозы Тиграна Кеосаяна, мужа главной кремлевской пропагандистки и ведущего одной из самых помойных российских телепередач, в адрес суверенного государства Казахстан стали одной из главных новостей последних дней.

Для тех, кто его не смотрел, приводим это видео полностью.

https://youtu.be/MBGeFWj3DNw

Итак, на что тут надо обратить внимание?

Во-первых, поводом для таких откровенных угроз становится не желание соседнего государства войти в какой-то оборонительный союз или военное сотрудничество с иностранными государствами, что приводилось в качестве обоснования нападения на Украину. Нет, теперь для того, чтобы оказаться врагом России, которому угрожают судьбой Украины, не нужно даже этого, хотя право вступать в любые союзы и сотрудничать с кем угодно является правом любого суверенного государства. Для этого теперь достаточно просто отменить военный парад победы 9 мая, как в этом году решили сделать несколько тюрко-мусульманских стран - Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Во-вторых, это в очередной раз убедительно доказывает то, о чем давно говорят проницательные люди и чего до сих пор не понимают многие наивные россияне, да и граждане других постсоветских государств. Из памяти о войне, ее жертвах и подвигах т.н. День Победы в путинской России давно превратился в настоящий религиозно-политический культ. И принятие или непринятие этого Культа и таких его символов как георгиевские ленты, военные формы, пилотки, бессмертные полки, "можем повторить" и т.п. сегодня уже выступает как однозначный маркер того, кто свой, кто чужой.

И как в Исламе есть понятия "ахль кыбла" и "аль уаля уаль бара'а", так они есть и у ваты, для которой тот, кто принимает их, имеет одну "кыблу" с ними, а тому, кто это отвергает, делается "бара'а". Именно поэтому любой, кто понимает, что такое Ислам и считает себя мусульманином не просто по происхождению, а по вероубеждению, обязан отвергать эти культы и не уподобляться ватным идолопоклонникам, не носить эти георгиевские ленты, не участвовать в этих торжественных мероприятиях и т.д.

В-третьих, обратите внимание, что именно в конце говорит этот высокостатусный кремлевский пропагандист. Он прямым текстом заявляет, что для всех соседей России теперь есть только две возможности - либо поддержать ее в войне с Америкой и НАТО, либо стать ее врагом. Никакие нейтралитеты, неприсоединения, многовекторности, в которые можно было играть раньше, больше невозможны - ты или с ними и под ними или ты их враг.

На самом деле, такое прояснение можно только приветствовать. И когда Кеосаян предлагает неопределившимся соседям Мордора, которым стала путинская Россия, "посмотреть на Украину", в этом он действительно прав. Пример Украины учит тому, что за суверенитет и право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику нужно быть готовым бороться.

Причем, как видно, столкнувшись с тотальным сопротивлением со стороны Украины, поддержанной в этом миром, Мордор особо ничего с этим поделать не может. А что будет, если единым фронтом против его диктата выступят все желающие быть независимыми постсоветские страны? А если потом и республики самой РФ вспомнят, что когда-то они провозглашали суверенитет, до сих пор записанный в их конституциях?

Подумал ли об этом Кеосаян и думают ли об этом другие кремлевские шавки, когда делают такие заявления? Едва ли - умей они думать, они бы сейчас не оказались в том состоянии, в котором оказались уже и в котором еще окажутся в будущем.