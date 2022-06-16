Казанский университет оценил перевод книг Саида Нурси в 154 миллиона рублей

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ

В России продолжается самый длинный судебный процесс по запрету Исламской литературы - по книгам "Рисале-и Нур" Саида Нурси, который продолжается уже 21 год. Напомним, что процесс начался в 2001 году, в 2007 году были запрещены переводы книг на русский язык, в 2021 году начался процесс по запрету книг Саида Нурси уже в оригинале на турецком (староосманском) языке.

СНАЧАЛА ПЕРЕВОД, ПОТОМ ЭКСПЕРТИЗА

Суд по запрету тафсиров Корана «Рисале-и Нур» продолжился 7 июня в городском суде г. Набережные Челны в Татарстане. Перед прокуратурой поставлена задача запретить всё собрание произведений «Рисале-и Нур» в оригинале как «экстремистский материал».

В прошлом году Верховный суд Татарстана принял решение, согласно которому все книги Саида Нурси должны быть переведены на русский язык профессиональными переводчиками, после чего будет подготовлено экспертное заключение. Перевод будет осуществлен за счет государственного бюджета, а работа возложена на специалистов КФУ (Казанского федерального университета).

ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА

На суде было объявлено решение Казанского федерального университета, согласно которому в России нет специалистов, способных правильно перевести книги Саида Нурси на русский язык, поскольку нет профессионалов в знании староосманского языка и литературы. Вместе с тем, специалисты Казанского университета оценили перевод книг Саида Нурси на русский язык в 154 миллиона (!) рублей.

ОБЪЯВИТ ЛИ РОССИЯ ТУРЦИЮ "ЭКСТРЕМИСТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ"?

В ходе суда адвокат по книгам Саида Нурси поставил перед прокуратурой два вопроса:

1. Согласно решению Верховного суда Татарстана, запрет всех книг Саида Нурси в оригинале возможен лишь после того, как всё собрание произведений "Рисале-и Нур" из 14 томов будет переведено на русский язык и на основе этих высококачественных переводов будет подготовлено экспертное заключение.

2. Собрание тафсиров Корана «Рисале-и Нур» официально печатается под эгидой Управления по делам религии Турции (Диянет), официальном учреждении Турецкой Республики. Если книги «Рисале-и Нур» в оригинале будут запрещены и объявлены "экстремисткими", это будет означать, что Турецкое государство само является "экстремистским", поскольку оно официально издает "экстремистские книги" и распространяет их по всему миру.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА ОТ ТУРЕЦКОГО ДИЯНЕТА

Суд продолжится в г. Набережные Челны 21 июня. До этой даты прокуратуре необходимо найти переводчика, знающего староосманский язык и способного правильно перевести все книги Саида Нурси на русский язык, а адвокатам - предоставить официальную справку от Турецкого Диянета о том, что книги Саида Нурси «Рисале-и Нур» официально публикуются и распространяются турецким государственным Управлением по делам религии (Диянет). Хотя подобная справка уже была предоставлена в суд в прошлом году.