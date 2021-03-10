Процесс по книгам Саида Нурси в России продолжается уже 20 лет

Процесс по запрету книг Саида Нурси в современной России – самый долгий из всех – начался в 2001 году. По прошествии 20 лет, в 2021 году начался суд уже по запрету оригиналов трудов Нурси на турецком языке. Отметим, что ни в одной стране мира не было таких долгих процессов, кроме Турции. В самой же Турции был еще более долгий процесс, активно продолжавшийся во времена воинствующего секуляризма с середины 1930-х до 1960-х и постепенно закончившийся лишь к началу 1990-х. После этого книги Саида Нурси и сам автор были полностью официально реабилитированы, и с приходом свободы эти книги начали издаваться в Министерстве по делам религии – Диянет (на фото).

Саид Нурси и его книги в России (как и в Турции в свое время) оказались в авангарде запрета исламской литературы и борьбы за права мусульман. Как ни странно, имя Саида Нурси постоянно выходит на первый план, что можно увидеть из хронологии запретов этих книг в России:

Первая попытка запрета исламской литературы в России (из российских мусульман, скорее всего, мало кто помнит и знает) началась еще в 2001 году. Тогда был первый суд по книге Саида Нурси "Основы искренности" в Екатеринбурге, однако закон об экстремизме еще не был доработан, и под запрет не была подведена правовая база.

Первый оправдательный приговор по процессу над исламской литературой в России был по книге Саида Нурси «Плоды веры» в г. Омске в 2005 году. Тогда местному мусульманину в 2004 году со стороны правоохранительных органов была подкинута тротиловая шашка. Это было полностью доказано в суде, и омские правоохранительные органы оказались в позорной ситуации в связи с этим процессом.

Первые книги в печально известном списке экстремистской литературы России – целая партия книг С. Нурси (сентябрь 2007 год).

Первая подача жалобы от имени мусульман России в ЕСПЧ по исламской литературе – декабрь 2007 года по книгам С. Нурси.

Первый громкий суд в России, вызвавший огромный резонанс, связан с делом "Нурджулар" в Оренбурге, когда за 5 минут было запрещено 65 разных исламских книг (март 2012 год).

Первое массовое оправдание исламской литературы и книг С. Нурси опять связано с Оренбургским процессом (февраль 2015 год).

Первое решение ЕСПЧ, связанное с запретом исламской литературы в России, – решение 2018 года о неправомерности запрета книг С. Нурси в РФ и о выплате компенсации фонду, занимавшемуся изданием книг С. Нурси на русском языке.

И вот теперь – первая попытка в России запрета исламской литературы на иностранном языке, вызвавшая международный резонанс, – опять же по книгам С. Нурси (иск прокуратуры подан в декабре 2020 года). Процесс начался 12 января 2021 года в городе Набережные Челны. Следующее заседание суда назначено на 22 марта («процесс по делу татарских бабушек») и 23 марта (процесс по запрету книг Нурси в оригинале на турецком языке). Ведущие специалисты Турции в области психологии, психиатрии, лингвистики, исламоведения, теологии уже подготовили свои экспертизы по книгам Нурси для направления в суд г. Набережные Челны.

Известный адвокат Руслан Нагиев, занимающийся защитой российских мусульман и исламской литературы, рассказал о процессе по делу запрета книг Саида Нурси в Татарстане (видео на турецком государственном канале «ТРТ на русском»):

«Ассаляму алейкум, добрый вечер, дорогие друзья! Я адвокат Руслан Нагиев. Сегодня 24 февраля 2021 года. Я нахожусь в городе Набережные Челны республики Татарстан. Здесь в городском суде продолжается рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистскими материалами трудов турецкого ученого Саида Нурси. Речь идет о «Рисале-и Нур» – это 47 книг на турецком языке.

В данном деле я представляю интересы одного из ответчиков. Мы иск прокуратуры не признаем, считаем его необоснованным. По нашему ходатайству сегодня суд приобщил к материалам дела решение Европейского суда по правам человека о том, что запрет книг Саида Нурси на русский язык является нарушением статьи 10-ой Европейской конвенции по правам человека – это «свобода выражения мнения». Кроме того, сегодня было заявлено ходатайство о допуске к делу в качестве третьего лица представителя издателя указанных книг – это издательство «Sözler» («Сёзлер»). Однако суд, на наш взгляд, необоснованно отказал в удовлетворении данного ходатайства, и представитель издательства не был допущен к данному делу. Кроме того, нами было заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц представителей турецкого консульства. Однако и это ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Напомню, что книги Саида Нурси не только не запрещены в Турции, однако они издаются и используются Министерством религии Турецкой республики (Диянет), находятся под защитой Турецкого государства. Многие ученые, исламоведы, эксперты высказываются о том, что никакого экстремизма в книгах Саида Нурси нет. В основном, это толкование Корана. И, как пример, это то, что книги Саид Нурси изучаются в таком авторитетном университете, как «Аль-Азхар», город Каир. Следующее заседание назначено на 23 марта 2021 года».